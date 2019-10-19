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Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması: Antrenmana bile çıkmıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum." dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 07:49
Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması: Antrenmana bile çıkmıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Keyifli bir maç oldu. Özellikle 11'e 11 oynadığımız ilk yarı başarılıydık. Sivasspor 10 kişi kaldıktan sonra rehavet oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. Çok iyi reaksiyon gösterdiler. Oyunun karışılığı pozisyon, onun karşılığı da gol olmalıydı. İlk yarıda özellikle çok pozisyona girdik. İstatistiklerde öndeydik.

Memnunum. Pas yüzdesi, yardımlaşma iyiydi. 2 farklı nerede öne geçerseniz geçin, 1 gol yediğinizde rakip canlanır. 3 puan bizim için Real Madrid maçı öncesi moral oldu. Emre Taşdemir'den de Şener'den de çok memnunum.

Real Madrid maçında Sivas maçına göre çok değişik oynayabiliriz. Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum."

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 07:49
  1. Sivas
  2. Ağrı
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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