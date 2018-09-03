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Fatih Terim'den Belhanda'ya çok ağır ceza!

Galatasaray’da Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Belhanda’ya, teknik direktör Fatih Terim tarafından ağır ceza geliyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:20
Fatih Terim'den Belhanda'ya çok ağır ceza!

Sarı-kırmızılılar cezanın derecesini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) oyuncuya vereceği cezaya göre belirleyecek.

Futbol disiplin talimatına göre futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verileceği düşünüldüğünde Belhanda’ya yaklaşık 165 bin ile 500 bin euro arasında bir ceza verilebileceği öngörülüyor.

ZORUNLU OLMADIKÇA OYNAMAYACAK

Galatasaray’dan yıllık net olarak 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda’nın maaşı 10 aya bölünüyor. Bir aylık ücretinin maç başına düşen karşılığı da belirleyici oluyor. Çünkü ceza yönetmeliğinde, futbolcunun aylık kazancı ve yalnız bırakacağı maç sayısı dikkate alınarak yaptırım uygulanıyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda’ya yaptırımlar da sadece maddi olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim de oyuncunun üzerini çizdi. 28 yaşındaki futbolcu zorunlu olmadıkça 11’e alınmayacak.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Karşılaşmanın 30. dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sorumsuzlukla suçlanan Belhanda’yla ilgili ara transfer döneminde de radikal kararlar alınabileceği belirtildi. Bilindiği gibi Terim, Faslı oyuncu için “Gidebilir” diye yönetime rapor sunmuştu.

ATTIĞI GOL KADAR KIRMIZI KARTI VAR

Galatasaray’a geldiği günden bu yana 3 kırmızı kart gören Belhanda, oynadığı 34 maçta sadece üç gol atabildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:20
  1. Galatasaray
  2. Younnes Belhanda
  3. Fatih Terim
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