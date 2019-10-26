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Türk Telekom Stadyumu''nda 'Fatih Terim' yazılı atkı krizi! Güvenlikçinin işine son verildi

Türk Telekom Stadyumu'nun güvenlik işlerini yürüten şirketten yapılan açıklamada, bir güvenlik görevlisinin talimatları yanlış anlamasından kaynaklı bir sorun meydana geldiği ve güvenlik görevlisinin işine son verildiği bildirildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:46
Türk Telekom Stadyumu''nda 'Fatih Terim' yazılı atkı krizi! Güvenlikçinin işine son verildi

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkıların Türk Telekom Stadı'na sokulmadığı iddiasıyla ilgili stat güvenliğini sağlayan Performans Grup şirketi açıklama yaptı.

Güvenlik görevlisi kovuldu

Stat güvenlik işlerini yürüten şirketten yapılan açıklamada, bir güvenlik görevlisinin talimatları yanlış anlamasından kaynaklı bir sorun yaşandığı ve güvenlik görevlisinin işine son verildiği belirtildi. 

Galatasaray Spor Kulübünün hiçbir ilgisi yoktur

"22 Ekim 2019 tarihinde Galatasaray ile Real Madrid’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yaşanan bir olay üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur." ifadeleriyle başlayan açıklama şu şekilde: 

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Sayın Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkıların kasıtlı olarak stada sokulmadığı yönünde çıkan haberler ve yapılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. 134 taraftar giriş turnikesi olan Türk Telekom Stadı'nın sadece G-9 turnikesinde gerçekleşen olay tamamen, şirketimize bağlı olarak çalışan o bölgeden sorumlu güvenlik görevlisinin verilen talimatları yanlış anlamasından kaynaklanmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece stadın bir turnikesinde yanlış anlamadan dolayı gerçekleşen münferit olay ile Galatasaray Spor Kulübünün hiçbir ilgisi yoktur. Bu olaya sebebiyet veren güvenlik görevlisinin şirketimiz tarafından görevine son verildiğini bildirir, yaşananlar nedeniyle özür dileriz."

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:46
  1. Galatasaray
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi
  3. Fatih Terim
  4. Real Madrid

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  • YUSUF YUSUF 6 sa önce
    Emekçi düşmanları. Hep aynı zihniyet. Yanlış anlatanı kovsana.

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