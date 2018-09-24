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Maçı geride bırakan olay! Fatih Terim taraftara küfretti

Son şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, dünkü Akhisarspor maçı esnasında taraftarlarla diyaloğa girip küfürleşti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:46

Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, Galatasaray'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, mücadele sonrası ortaya çıkan video maçın önüne geçti.

KÜFÜRLEŞİP SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadele sonunda ev sahibi ekibin taraftarlarıyla tartıştı. Kale arkasında bulunan taraftarlarla küfürleşen Terim, daha sonra soyunma odasına gitti.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:46
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