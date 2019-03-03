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Fatih Terim sert konuştu: 8'de kapanır, 18'de!

Süper Lig’in 24. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonu yaptığı açıklamada, "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 22:22
Fatih Terim sert konuştu: 8'de kapanır, 18'de!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyundan ve mücadeleden memnun olmadığını söyleyerek, "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" dedi.

Süper Lig’in 24. hafta Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şunları söyledi:

Erzurum’da soğuk havada gece maçına çıkmanın herhangi spekülasyona neden olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim adımıza olayı başka yere çekmenin, bir manası yok. Daha önce tecrübemiz var, Bolu’ya gittik. Bizim kaybımız 22 oyuncu için. Yani federasyonun her verdiği saat doğrumu ki buna itiraz ettiniz. Gündüz oynayalım don olmasın dedik. Oynamaya saha elverişliydi. Olursa daha mantıklı olur. Şu münakaşayı yapanlar veya altını ısıtanlar neyin peşinde. Biz her sahada oynarız. Kaybedersek de tebrik ederiz.

"Oyundan memnun değilim"

Skoru 2 puan kaybı olarak görüyorum. Oyundan da, mücadeleden de memnun değilim. Dolayısıyla hiç daha kaleye gelmeden saçma sapan gol yedik, geriye düştük. Sonra oyun anlayışımız da değişti. Kazansak da oyundan memnun olmadığımı söyledim. 8 puan fark kapanır mı? 8 de kapanır 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:22
  1. Erzurum
  2. Bolu
  3. Fatih Terim

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  • SabriSabri28 dk önce
    Tabi ya..yeter ki siz kazanın..nasılsa karşı takımı her türlü yersiniz..yapmadığınız bir şey de değil..artık utanma arlanma da kalmamış sizlerde..yok birbirimizden farkınız ha fenev ha cincon...

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