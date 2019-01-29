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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, müjdeyi verdi!

Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer konusunda "Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir" ifadelerini kullandı.

29 Ocak 2019 Salı 22:28
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, müjdeyi verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Transferde son 48 saate girdik. Çok ümitliyim. Taraftarı mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir. İnşallah bunları başkanın ağzından duyacağız” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor galibiyeti sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda gençlere süre vermeye devam edeceklerini belirten Terim, “Çok memnunum gençlere şans vermekte. Rakiplerimizin oynatıp oynatmaması bizi ilgilendirmez. Değişen futbol dünyasında bu oyuncuları tutabilir miyiz bilmiyorum ama bu isimler Galatasaray’a faydalı olacak isimler. Bizim bu anlayışımız devam edecek” dedi.

“Sırt sırta vererek çalışıyoruz”

Transfer konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Terim, “Benim söylememe gerek yok. Kendi aramızda dahi konuşmadan bazı haberlerin basına nasıl servis ediliyor çok merak ediyorum. Bunu hiç sevmiyorum. Pazar gecesi yaptığımız toplantıdan sonra hep beraber işe daha ciddi daha sert sırta vererek çalışıyoruz. Galatasaray camiasının ve taraftarının beklentisine uygun transfer yapmak istiyoruz. Her saniyemiz dolu dolu. Gerek başkanımız gerek yöneticilerimiz Gerek Abdürrahim Albayrak’ın müthiş eforu var. Florya’yı mesken tuttuk. Bu kadar bekleyen, anlayış gösteren taraftarı son 48 saatin mutlu edeceğini düşünüyorum. Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir. Şundan emin olun Galatasaray’a ‘almak’ için kimseyi aldırmayız. Bunun müsaade etmeyiz. Bize katkı verecek isimler için uğraşıyoruz. İşler bittikten sonra da bir teşekkür zinciri olacak. Sadece şikayet değil takdir de ederiz. Başkanımızla konuştuk. Ben bir şey diyemem. Galatasaray’da başkanlık sistemi var. Her an başkanın ağzından 'Şununla anlaştık' açıklamasını duyabiliriz. Çok ümitliyim. İnşallah bunları başkanın ağzından duyacağız” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı sırasında Fatih Terim telefonun çalmasına, “Çok kritik saatler. Telefonu yanımıza almayız ama normalde son 48 saate girdik. Her saat her saniye önemli” yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:28
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Boluspor

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