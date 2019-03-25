Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası

22 milyon euro’ya Bayer Leverkusen’den Milan’a transfer olan, ilk sezonunda 8 gol 13 asistlik performansıyla kalitesini ispatlayan Hakan Çalhanoğlu bu sezon kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Fatih Terim sıcak bakıyor

Gattuso ile zaman zaman problemler yaşayan ve bu sezon Serie A’da sadece 1 gol atan Hakan Çalhanoğlu Milan tarafından gözden çıkarıldı. Milli Takımda Arnavutluk maçında çok iyi bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki ‘10’ numara için eski kulübü Bayer Leverkusen devreye girse de Hakan’ın Fatih Terim tarafından da istendiği öğrenildi.

Kiralanması planlanıyor

Milli takımda beraber çalıştığı öğrencisi Hakan için Milan’la temaslarını sıklaştıran ve eski öğrencisi Gattuso ile dirsek teması halinde olan Fatih Terim’in milli futbolcuyu kiralık olarak istediği ortaya çıkarken, İtalyan devinin başarılı teknik adama ‘Eğer ona verdiğimiz bonservis bedelini vermezlerse size kiralayabiliriz’ yanıtını ilettiği ifade edildi. Ocak ayında Hakan Çalhanoğlu’nun yerine ‘10’ numara bakan, fakat transferi gerçekleştiremeyen Milan’ın yazın kesin olarak yıldız futbolcuyla yollarını ayıracağı belli olurken, Galatasaray’ın Belhanda’yı yüksek bonservis ücretiyle satıp Hakan’ı kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi.

Belhanda’nın altığı yıllık ücreti (3,5 milyon Euro) Hakan Çalhanoğlu’na vermeyi planlayan Galatasaray’ın lig biter bitmez yıldız futbolcuyla masaya oturacağı anlaşıldı.