0553 313 94 23

Galatasaray'daki 'İbra' krizi sonrası Fatih Terim'den ilk hamle

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sonrası öğrencileriyle toplantı yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:20
Galatasaray'daki 'İbra' krizi sonrası Fatih Terim'den ilk hamle

Galatasaray'da yaşanan "ibra" şokunun ardından gözler Fatih Terim ve ekibine çevrildi. Mevcut yönetimin idari yönden ibra edilmemesinin ardından bu durumun şampiyonluğa oynayan futbol takımına da sirayet edeceği düşünülse de Fatih Terim konuya bizzat müdahale etti ve Florya'da antrenmanlarını sürdüren futbolcular ile görüşme gerçekleştirdi.

Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Ümraniyespor maçının ardından futbolcuları ile görüşen Terim'in "Biz işimize bakacağız, kimsenin aklında en ufak bir soru işareti oluşmasın, kaygılanmayın. Tek bir hedefimiz var, o da şampiyonluk. Kendinizi yalnız bırakılmış hissetmeyin, aksine şimdi çok daha güçlü olmak zorundayız ve kimseye nasip olmayacak taraftarımız arkamızda" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fatih Terim'den yakın takip

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı ve takımın iletişim sorumlusu Aslı Kaşeler de cumartesi günü sarı-kırmızılı kulübün genel kurulunu takip eden kişiler arasındaydı. Kaşeler yaşananları Terim'e aktardı. Öte yandan seçim kararı alınması halinde Fatih Terim'in başkan adayı olacağı iddia edildi. Fakat Terim bu konuda bir açıklama yapmadı.

Genel kurulda yaşanan şokun ardından Türkiye'de olmayan futbolcular da sarı-kırmızılı yönetime destek verdi. Senegal Milli Takımı'nda olan Diagne ve Uruguay Milli Takımı'nda olan Muslera, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Abdürrahim Albayrak'ın fotoğrafını kullanarak, "Siz her zaman bir numarasınız" mesajını paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:20
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Florya
  5. Florya Metin Oktay Tesisleri
  6. Metin Oktay Tesisleri
  7. Florya Metin Oktay
  8. Metin Oktay
  9. Ümraniyespor
  10. Senegal Milli Takımı
  11. Senegal
  12. Diagne
  13. Uruguay Milli Takımı
  14. Muslera
  15. Instagram
  16. Abdürrahim Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır"
    1. "Cumhur İttifakı'nın zaferi..
    2. Antalya’da sahte ilaç ve cinsel..
    3. ABD'den tehlikeli hamle! Savaş..
    4. 34 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı
    5. Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde..
    6. Bakan Pakdemirli: “Darbeleri..
    7. Adana merkezli 34 ilde FETÖ’nün askeri..
    8. MHP Lideri Bahçeli Twitter'dan..
    9. Dedeleri ile birlikte yaptıkları..
    10. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    11. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    12. Kilometrelerce yoldan su taşıdılar
    13. 'Yumurta çocuk' sessizliğini bozdu:..
    14. Minikler gök cisimlerini Forum..
    15. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Çerkez..
    16. Başkan Adayı Yazıcı: ”Ceza keserek..
    17. Elif’in Düşleri Gercüşlü çocuklarla..
    18. Palancıoğlu’ndan İldem’de gönüllere..
    19. 263 adet su sayacını çalan hırsızlar..
    20. “ATM kilitlenmeleri çözüldü”
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!