Fatih Terim'den maç sonrası açıklama: Bazen buna sinirleniyorsunuz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Göztepe karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu bildirdi.

Sahalarında 1-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, sezon başındaki maçları kayıpsız geçmenin önemli olduğuna işaret etti. Terim, "Maçta 2. golü bulamadığınız her saniye oyun kritiktir. Son paslarda ve vuruşlarda o kadar basit topları atamadık ki bazen buna sinirleniyorsunuz. Bu o anki konsantrasyondan kaynaklanıyor. Ancak 3 puan aldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Zaten başkan açıkladı. Ndiaye'nin idari şartları yerine geldiği zaman pazartesi ya da salı günü kiralık olarak takıma katılacak. Yüksek bir rakamla verdiğiniz oyuncuyu bedel ödemeden kiralık almak da önemli bir iş. 31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Eksik olan yerleri net olarak söyledim. Hala merkez atak oyuncusunda ısrar ediyorum. Bir sol bek şart. Allah nazar vermesin ama Nagatomo'yu arada bir dinlendirmemiz lazım. Bir de stoper söylemiştim. Bakıyoruz... Bu arada gitmek isteyen arkadaşlarımız varsa onlar için de bir 10 günlük süre var. Profesyonel hayat bu. Bakalım bu 10 gün bize neler getirecek."

Transferde ekonomik ve teknik yeterlilik kriterlerinin olduğunu aktaran Terim, "Emre Akbaba örneğinde olduğu gibi genç arkadaşların katılımını, Galatasaray'a her zaman doğru bir yatırım şeklinde düşünebilirsiniz. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Mesela Onyekuru gibi. Biz şu anda kendisinden çok memnunuz. İnşallah daha iyi işler de yapacak. Bu 10 günlük sürede hepimiz her şey için hazırlıklıyız. Muhakkak bazı görüşmelerimiz var. Bizim için Galatasaray'ın ekonomisi ve faydalı olacak oyuncu seçmek önemli. Gerektiği zaman satmak da önemli." ifadesini kullandı.

Fatih Terim, bir basın mensubunun, "Onyekuru'yu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda tek santrafor olarak kullanmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şampiyonlar Ligi'nde belki iki santrafor kullanırız. Belki ikisi de çabuk olur. Ben bunu ciddi söylüyorum. Maçına göre değiştirebiliriz. Rodrigues'in hiç beklemediğiniz şekilde sakatlanması bizim kötü oldu. Şablonumuzda bir tarafta Rodrigues, bir tarafta da Onyekuru diye düşünmüştük. Ümit ediyorum Rodrigues çabuk döner. Onyekuru'nun attığı gol de güzeldi. Yaptığı koşular ile hem ileride hem de geride yaptığı yardımlarla hepimizden geçer not aldı."

'EMRE DOĞRU BİR TRANSFER'

Fatih Terim, yeni oyuncuları Emre Akbaba'nın transfer süreciyle ilgili değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, "Sonuç olarak Galatasaray formasını giydi. İnşallah uzun müddet de faydalı olacak. Emre birkaç mevkide oynayabilecek bir oyuncu. Mümkün mertebe kaleye yakın oynatacağız. Emre özellikle ceza sahasında birçok işler yapabilecek yeteneğe sahip. Daha güzel günler ve işler olacak. Emre Akbaba Galatasaray için doğru bir transfer." dedi.

Futbolculuk kariyerini sonlandıran Hakan Balta'ya Galatasaray'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Terim, şunları kaydetti:

"Hakan Balta, Galatasaray, milli takım ve Türk futboluna iyi hizmet bir oyuncu. Maç öncesinde plaket verilmesi, kulüplerin vefasını gösterme adına önemli bir jest. Ben kendisiyle konuştum. Futbolun içinde kalmasını kendisine ifade ettim. Bugün seyircimiz minnet ve teşekkürünü ifade etti. Ben de yaptığı hizmetler nedeniyle kendisine sonsuz teşekkür ediyorum."