0553 313 94 23

Fatih Terim: 6 - Hikmet Karaman: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman bugüne kadar 8 kez rakip oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
Fatih Terim: 6 - Hikmet Karaman: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim’in 6-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.


Süper Lig’in 3. haftasında yarın Kayserispor ile Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda mücadele edecek. Bu maç aynı zamanda iki teknik adamının da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk kez 12 Eylül 1998 yılında oynanan müsabakada karşılaştı. İlk maçta Terim’li Galatasaray, Karaman’lı Erzurumspor’u 5-0 mağlup etti.



9. randevu


İki teknik adam bugüne kadar 7’si Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fatih Terim hep Galatasaray’ın başında olurken, Hikmet Karaman ise Erzurumspor, Adanaspor, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Kayserispor’un yedek kulübesinde yer aldı.


Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri sahadan 6 kez galip ayrılırken, Karaman’ın ekipleri ise 1 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. Geriye kalan 1 maçta da kazanan taraf çıkmadı.


Fatih Terim ile Hikmet Karaman’ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:



Süper Lig: 20.04.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 3 - Kayserispor: 1 (Hikmet Karaman)


Süper Lig: 30.11.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gaziantepspor: 1 (Hikmet Karaman)


Süper Lig: 04.02.2012 (Hikmet Karaman) Gaziantepspor: 1 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)


Türkiye Kupası: 28.01.2004 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 5 (Hikmet Karaman)


Süper Lig: 17.10.2003 (Hikmet Karaman) Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 ( Fatih Terim)


Süper Lig: 13.09.2002 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Kocaelispor: 0 (Hikmet Karaman)


Süper Lig: 20.02.2000 (Fatih Terim) Galatasaray: 4 - Adanaspor: 0 (Hikmet Karaman)


Süper Lig: 12.09.1998 (Fatih Terim) Galatasaray: 5 - Erzurumspor: 0 (Hikmet Karaman)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı
    1. Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı
    2. İşadamında Eleşkirt Belediyesi’ne 50..
    3. Irak'la elektrik ticaretinde yeni..
    4. Motokrosta dünyanın en iyileri..
    5. TİSK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    6. Pakistan’da sel felaketi: 5 ölü
    7. Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri..
    8. Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı
    9. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    10. Türkiye'de otel doluluk oranı yüzde..
    11. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet..
    12. Denizli'de sahte para operasyonu
    13. İngiltere'de parlamentoyu tatil..
    14. Dinamik Pano gelecek yıl ihracat..
    15. Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda..
    16. Başkan Böcek’ten 30 Ağustos mesajı
    17. KYK yurt başvuru sonuçları son dakika..
    18. Kayseri Basketbol sporcuları sağlık..
    19. Atakum Belediyesinden eğitime destek
    20. Hakem karar verdi: Memura 4+4 zam
    21. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya dönüşü..
    23. Emine Bulut’un cani kocası ile olan..
    24. Pendik'te 3 farklı yerden hırsızlık..
    25. Okul servis ücretleri yüzde 18 zamlandı
    26. Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip,..
    27. 4-7 Eylül’de kapılarını açıyor
    28. İsrail güçleri gece baskınlarında 20..
    29. Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar..
    30. İHA’nın gündeme getirdiği Leyla’nın..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı