Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Fatih Terim futbol hayatına 1960 yılında 16 yaşındayken Adana Demirspor’a kaleci olarak adım attı. Fatih Terim, 1982 yılında Fulya Terim ile evlenmiş Merve ve Buse adında iki kızı bulunmaktadır.

Takvimler 1970 yılını gösterdiğinde Fatih Terim, Galatasaray’a 1 milyon 400 bin liraya transfer oldu. İmparator lakaplı Fatih Terim, ilk milli sınavını 1975 yılında İsviçre karşısında ilk milli maçına çıktı. Milli formayı 51 kez giymenin mutluluğunu yaşayan Fatih Terim milli formayı 11 yıl giyerek en fazla milli forma giyen futbolcu olma özelliğine de sahiptir. Jübilesini 1985 yılında yapan Fatih Terim, 1987 yılında Ankaragücü’nün başına geçerek antrönürlük mesleği için ilk adımını atmıştır. Fatih Terim, Ankaragücü’nün başında iki sene kaldı. Fatih Terim’le büyük başarılara imza atan Ankaragücü ligde 6. Sıraya kadar yükselmiştir. 1989-90 yılları arasında Göztepe’nin başına bulunan Fatih Terim, 1990 yılında A milli takımın başında bulunan Alman teknik direktörlüğü yardımcılığına getirildi. Fatih Terim, 1993 yılında da 21 yaş altı milli takım ile Akdeniz oyunlarında şampiyon olarak adını bir kez daha duyurmuştur. Bu başarısı Fatih Terim’e A Milli Takım’ın kapılarını açmıştır.

Fatih Terim, 1993 yılında A Milli Takımının başına geçti. 1996 yılında ise Fatih Terim’in başında bulunduğu A Milli Takım Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 1996 yılında A Milli Takım’da başarısı düşen Fatih Terim, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılarak Galatasaray Teknik Direktörü görevine getirildi. Fiorentina’yı da çalıştıran Fatih Terim, 2001-2003 yılları arasında ise Milan Teknik Direktörü olmuştur. 2003 yılında yeniden Sarı Kırmızı takıma dönen Fatih Terim, istediği başarıyı gösterememesi üzerine 2004 yılında görevinden uzaklaştırılmıştır. Fatih Terim, 2005 yılında yeniden A Milli Takıma Teknik Direktör olmuştur. 2008 finallerinden sonra şampiyona maçlarında milli takımı yarı finallere çıkmasını sağlayan Fatih Terim, yarı final maçında Türkiye, Almanya’ya 3-2 yenilerek elenmiştir. 19 Ekim 2009 tarihinde Fatih Terim, A Milli Takımı ile yollarını ayırmıştır. 2010 yılında bir kez daha Galatasaray’ın başına geçen Fatih Terim, 2012’de lig şampiyonluğunu elde ederek 5 şampiyonlukla lig tarihinin en fazla şampiyonluk kupasına sahip olan teknik direktörü ünvanına sahip olmuştur.