Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki 31 günlük çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00 itibariyle ulaşıma açıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki 31 günlük çalışma sona erdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki 31 günlük çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00 itibariyle ulaşıma açıldı.

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