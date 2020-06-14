Fatih Portakal’ın kanı bozuk mu?

Habere bakarken sol haber sitelerinin hem sitelerinde hem de sosyal medya hesaplarından flaş olarak “Fatih Portakal’ın kan verdiği haberini” büyük bir heyecan ve coşkuyla verdiklerini gördüm..

İlkokul 1. sınıf çocuğunun hediye edilen yeni bir ayakkabı ya da çikolata sonrasındaki heyecanını sezdim bir an.

Çok mu önemli bir olay Portakal’ın kan vermesi... Belki bir kesim için kan vermeye teşvik için görsel olarak kullanılabilir lakin böylesine önemli bir olay gibi vermek de neyin nesi?

Her gün yüzlerce belki de binlerce insan Kızılay’a kan bağışında bulunuyor. Kimseye özel bir paye verildiğini hiç duymadım.

Sanırsınız kan vermemiş de Kızılay’ı yeniden inşa etmiş ya da yeni bir buluşa imza atmış bir bilim insanı gibi manşetlere çıkmanın amacı ne olabilir ki?

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Fatih Portakal’ın kan vermesi ülkenin yüzde 20-25’lik kesimi için belki bir önemli olabilir...

Ama diğer kesim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hatta sağ kesimdeki Portakal iğretisi o kadar fazla ki Portakal’ın kan vereceği yer kan vermez hatta Portakal’ın kanını bir mecburiyet sırasında bile olsa kendisine verilmesini asla kabul etmez. Hatta bunu saldırı, aşağılanma ve hainlik olarak yorumlar.

Aslında baktığınızda çok da haksız sayılmazlar... Düşünsenize AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı konusunda sınır tanımayan bu yalancı, iftiracı ve tutarsız insanın bu saplantılı düşüncelerinin bir kanla size geçiyor. Allah muhafaza...

Benim için Portakal’ın fikirlerini savunur ya da beğenir hale gelmektense ölüm daha güzeldir.

Kendimce vatan aşığı, İslam sevdalısı kişiliğim gidecek Portakal’ın o iğreti fikirleri bende tezahür edecek ve ben nefes almaya devam edeceğim.

Allah biliyor ya böyle bir hayatı asla istemem...

Eminim benim gibi düşünen birçok insan vardır güzelim ülkemde.

Ben ve benim gibi düşünenler de Portakal’ın bozuk fikirleri ya kanına da siyaret etmişse korkusu var çünkü. Ya Portakal’ın kanı da bozuksa. Ya o bozuk kan bir hastalık sırasında bize verilir de sonrasında o kokuşmuş, saplantılı düşünce yapısı bize de sirayet ederse...

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Ama tabii bir de sol cenahın penceresinden bakmak gerek... Portakal’ın kanının kendisine verilme seçeneğinin sunulduğunu bir düşünsenize, “Ülkenin yüzde 20’lik kesimi hemen hastalık numarasıyla hastaneye yatar ki! O kan kendisine verilsin. Sanki verilince kendindeki bozuk fikirler level atlayacak ve hepsi birer Portakal olarak hayatlarının geri kalanını yaşayacak.

Buna da Allah muhafaza diyeyim de, çünkü bu ülke bozuk bir Portakal’ı daha kaldırmaz.

Ben burda kan verme olayının abartılmasını eleştirirken belki de sol tayfa şimdiden kampanyalar düzenleyip, hatta Kızılay’ı basıp, “O kan bizimdir, bize verin” protestoları düzenliyordur!

Hatta işi biraz daha abartıp Portakal’ın bağışladığı kanı almak için araya Gürsel Tekin, Muharrem İnce ve Özgür Özel gibi adamları sokup Kızılay’da torpil arayışına bile girişebilirler!

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İşin esprisi bir yana gerçekte de Portakal’ın bağışladığı kanın kendisine verileceğine inansa binlerce solcunun hemen hastanelere akacağına adım gibi eminim. Portakal’ın kanıyla aydınlanma yaşanacağını düşünüp, kuyruğa girerler. Tıpkı Atatürk vurguncusu Yılmaz Özdil’in bilmem on kaçıncı Atatürk kitabıyla yeni bir aydınlanma yaşayacağını düşünüp 2 bin 500 lira verenler gibi.

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Bu ülkenin faydasına olan hiçbir işte olmayan hatta karşısında duran Portakal zümresinin (!) yakın zamanda Türk Kızılay’ı hedef alıp, yerden yere vurduğunu unutmayalım.

Ama inşallah Portakal, son bağışıyla bedeninde olan o kandan arınmış ve temizlenmiş olsun.

Temizlenmiş olsun ki belki bundan sonraki hayatında iftira, yalan ve karalamalarla Türkiye’yi küçük düşürme faliyetlerini bırakıp; hak, hakikat ve doğruluk adına konuşur ve devletine sadık bir görüntü verir.