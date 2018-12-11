Fatih Portakal'dan skandal çağrı! 'Hadi bakalım sokağa çıkalım'

FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal, Fransa'da günlerdir devam eden eylemleri örnek göstererek Türkiye'de de benzer bir ayaklanma için skandal bir çağrıda bulundu.

'Hadi bakalım sokağa çıkalım'

Portakal şunları söyledi: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."