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Fatih Portakal'dan skandal çağrı! 'Hadi bakalım sokağa çıkalım'

FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal, Fransa'da günlerdir devam eden eylemleri örnek göstererek Türkiye'de de benzer bir ayaklanma için skandal bir çağrıda bulundu.

11 Aralık 2018 Salı 09:39

FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal, Fransa'da günlerdir devam eden eylemleri örnek göstererek Türkiye'de de benzer bir ayaklanma için skandal bir çağrıda bulundu.

'Hadi bakalım sokağa çıkalım'

Portakal şunları söyledi: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:39
  1. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • hasanhasan36 dk önce
    Sen çıksana portakal yiyosa,çıkta mandalinayı eline versinler.
  • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll38 dk önce
    değerli akit gazetesi bu ... keferenin ...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 40 dk önce
    Çok İstiyorsan, Sen Tek Başına Çık. Satılmış Maşa. Bu Millet, Senin Oyununa Gelmez.
  • BekirBekir41 dk önce
    Sizce ne yapilmali? Iktidari hic elestirmiyelimmi istedikleri gibi ayakkabi kutularinda devletin paralarini götürsünler paralari sifirlasinlar Devletin arazilerini araplara peskes ceksinler, biz susup oturalim öyle mi?
  • Erdinç IŞIKErdinç IŞIK44 dk önce
    Bundan başlayın alın içeri içerdede Mehter marşını kuşağına verin...Vatan haini bu konuşulacak laf mı hain sokağa çıkılmaması korkudan değil canım düzenimiz bozulmasın diye..Bayrak yok ezan YÖK yerim senin doğalgaz faturanı yerim senin dolarını vatan YÖK dolar bi kuruş olsa ne yazar...TAKSİMİ UNUTMADIK SENİN NİYETİN AĞAÇ DEĞİL❗️❗️
  • Hilâl Hilâl 44 dk önce
    Ağababalarıbu itekemik vermişyine havluyor. Sizin oyunlarınızsökmezbize çıkandagününügörür. Bu çakalıpaket yapmanınzamanıgeldikodese girmeneramak kaldıportakal.
  • Şeref GazioğluŞeref Gazioğlu44 dk önce
    Portakal ... çıksın peşinden bende çıkacağım
  • kemal arslankffkemal arslankff45 dk önce
    Para verin halka çıkmasınlar sokağa o zaman ... sorumlusu da aynı Macron gibi AKP olacaktır.
  • Mumine Mumine 46 dk önce
    Bu portakal mıdır mandalina mıdır her ne haltsa bu hainin iyice bir suyunu sıkmak artık elzem olmuş!!
  • ihsihs47 dk önce
    Şimdi bu vatan h..ninin Fetö'den Apo'dan ne farkı var? Farkı; kinini, nefretini özgürce kusup vatanın dibini oymaya devam etmesi!
  • yılmaz karayılmaz kara48 dk önce
    ... adamlar ne diyor ...
  • Nasır Nasır 48 dk önce
    Bu provakatör görevini hep yaptığını şimdi de yapmaya çalışıyor. Ülke bu kadar badireler atlattı bunlar hala aynı yerde. Bunlar batının taşeronudur. Bu adam niye tutuklanmiyor. Niye.
  • zeynel abidin kandemirzeynel abidin kandemir50 dk önce
    Bir Tane sağlam bi avukat yokmudur dini imanı olan buna suç duyurusu yapsın
  • sonersoner55 dk önce
    Ülkemizin içinden geçtiği kötü durumu bu şekilde kullanmak çok onursuzca bir davranış, herkes bu kötü durumdan el ele vererek çıkacağımızı biliyor, ama siz akıl noksanları herkese şeytan'in vesveselerini saçarak kendinizi mahvediyorsunuz, yazık ki boğazınızdan geçen nimetin değerini bilmiyorsunuz, çuvallarla kazanıp azıcık kazanan garibanın duygularını kendi siyasi emellerinize alet etmeye çalışıyorsunuz....
  • admygc_55@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    Hainin cezası ... mit göreve diyoruz
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