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Fatih Portakal'dan büyük küstahlık! Türk bayrağından rahatsız oldu, Mehmetçiği hedef aldı

ABD’li Yahudi medya patronu Murdoch'un Türkiye'de cebini doldurduğu kanal olan Fox TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal, terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn’a Türk bayrağı çekilmesinden rahatsız oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 23:15

Yeniakit.com.tr 

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da terör unsurları ve tuzaklamalara karşı tarama, etkisiz hale getirme ve devriye görevleri sürüyor.

Öte yandan şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına kahraman Mehmetçik tarafından Türk bayrağı asıldı. ABD’li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV’nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise belediye binasına "Türk bayrağı" asılmasından rahatsız oldu.

Portakal Türk bayrağının asılmasından rahatsız oldu

Daha önce de DAEŞ’le mücadele ettiğini savunduğu terör örgütü YPG/PKK’ya teşekkür eden Portakal, Mehmetçik’in kanlarıyla suladığı topraklarda Türk bayrağını dalgalandırmasını hazmedemedi.

Skandal cümleler!

İşte Portakal’ın Rasulayn ile ilgili haberden sonra sarfettiği o skandal ifadeler:

"Orada bir görüntü vardı. Türk bayrağı asmıştı Özgür Suriye Ordusu ve Türk askeri. Biz o görüntüyü kullanmadık. Azez'de sıkıntı yaratmıştı Türkiye’nin başına. Gördüğümüz anda 'biz bu görüntüyü kullanmayacağız' dedik. Biz bayrak asmaya gitmedik oraya. Ve dedik böyle bir görüntü nasıl verilebiliyor diye. Savunma Bakanlığı acaba bunun farkında mı, değil mi? diye aklımızdan da geçirdik."

Bu rahatsızlık niye?

Suriye ve Irak’ta ABD bayraklarını dalgalanmasından rahatsız olmayan ve DAEŞ’le savaştığı gerekçesiyle PKK/YPG'ye teşekkürlerini sunan Portakal ve FOX TV’nin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’da Türk bayrağının dalgalanmasından rahatsızlık duyması ile ilgili sosyal medyada "ABD’li patronlarının istediklerini dillendiriyor" yorumları yapıldı. Kullanıcılar "Türk olan biri bunu söyler mi?" diyerek Portakal ve FOX TV'ye tepkilerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 23:15
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Rasulayn
  4. terör örgütü YPG/PKK
  5. FOX TV
  6. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • LiberoLibero41 dk önce
    pkk paçavralarına da aynı lafları etsene...o paçavralarınyanında konuşanları hatırlayın.
  • ÖzkanÖzkan42 dk önce
    Fatih portakal vatan hayini bir it ten farkı yok CHP nin zihniyeti budur
  • Tata TongaTata Tonga44 dk önce
    kedi uzanamayacağı ciğere mundar dermiş... fatihin gazeteciliğini kıskanıyorlar... lafın tamamını almayıp bir kısmını servis etme ve komplo işlerini malum beraber yürüdüklerinden öğrenmişler...
  • yediemirleryediemirler57 dk önce
    Ulan andaval ya ne yapacaktık,abd bayrağımı asacaktık şerefsiz..?...ulan tasmalı İT ulan.Aynı sahibin gibi afkuruyorsun...paşhol na xuy...
  • KamilKamil59 dk önce
    Fatih portakal, fatih kör topal farketmez. Doğru yolu asla göremez ,doğru yolda asla yürüyemez. Çünkü o satılmıştır. Bir kişi veya oluşum Müslümanları dini bir tebaa görünüp bir gazetenin arkasına toplayarak o gazeteyi Türkiye'nin en büyük düşmanına satıyorsa, onun da bulup görevlendireceği böyle ülke düşmanları olur. Müslümanlar uyanamadıklarından suçü kendilerinde aramaları gerek. Gazetenin sahipleri hangi dini guruptan neyin nesi kimdi neden kimse sormuyor.
  • erhan gümüşerhan gümüş1 sa önce
    ülkemizin içinde bu kadar hadsiz konuşan bir adamı portakal gibi soyma zamanı gelmedi mi ?
  • emreemre1 sa önce
    adam açıkmalasını da yapıyor almıyor mu kafalarınız, biz orya işgale gitsek asın bayrakları ama biz oraya güvenliğimizin temini için gittik. sen zekası kıt kardeşim oraya bayrak asınca ne oluyor sanıyorsun ? temizleyin artık şu örümcek ağlarını beyninizden
  • isimsizler baronuisimsizler baronu1 sa önce
    Niye çekemiyon washington portakalı alerjin niye,noldu zoruna mı gitti.
  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    Bay çürümüş portakal hep söylerim it ürür kervan yürür sözü tamda sana ve senin gibilere söylenmiş gibi şerrinizden euzubillah
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    RTÜK ne yapıyor acaba, bu dangalaklar meydanı boş mu bırakıyor.
  • ZahirZahir1 sa önce
    La şakirt trolu adamı sevmediğin belli ondan mı savunuyorsun bu iti.
  • birisibirisi2 sa önce
    fatih portakal o turk bayrağini yunan işgalinda bulunan adalarda astiğini bilmiyor portakal sanki turk bayrağini suryenin rusela şehrinde astiğini zan etmiş .onun için oyle konuşmuş. yaşasın turk ordusu şanli turk bayrağiğni yunanistanın işgalinda bulunan adaları kurtarmiş.
  • İmamoğlu İmamoğlu 2 sa önce
    Fox kaça satın aldı ise bu zevatı, TRT az daha fazlasını versinde MİLLİ olsun garibim...
  • Yasasin muslumanYasasin musluman2 sa önce
    Eyyyyy parayla konusan hakki gizleyen sunucu sen oraya git birde oranin halkina sor bakalim bizim bayragimizi gorunce ne hissediyorlar gonulleri rahatlamismi tecavuzden kurtulmuslarmi bi sor hele neden rahatsiz oldun kanal sahibinin bayragi orada asili olmadigindanmi ulan seni varya bi ........ burayi sen doldur
  • ŞakirtŞakirt2 sa önce
    Hey yorumcular ve kime neye hizmet ettiğini bilmeyen akitliler Fatih Portakal mı BOP eş başkanıdır?Fatih portakal mı İsrailin en büyük DEVLET NİŞANINI aldı?Fatih Portakal mı Mavi marmaraşehitlerinin katillerini affetti?Fatih Portakal mı" OPrta doğuda en büyük dost ve müttefikimiz İSRAİLDİR" dedi?Sakın ha sanmayın ki amacımPORTAKALI savunmaktır,vallahi de kendisini hiç sevmem.Ama çok güzel söylüyorolayları yorumlarken.DoğrularıDİLE GETİRİRKENBİRİLERİ RAHATSIZ OLABİLİR AMAHAK ,DOĞRU KİMDEN GELİRSE GELSİNKABULÜMÜZDÜR.Trumpa “aziz dostum “diyen münafıklara neden bir şey demezsiniz?
  • KöylüKöylü2 sa önce
    Amerikan ve rus ve ypgbayraklarından da rahatsız oldumu acaba. At sahibine göre kişnermiş.
  • sami canersami caner6 sa önce
    senin yahudiligini de ermeniligini de iyi biliriz.zaten iblisten iman edip namaz kilmasi beklenmeyecegi gibi portakaldan da serefli musluman turkolmasi beklenmez.Allah seni cehenneminde atesin bol olarak agirlasin.baska bir sey demiyoruz
  • İlkokul beşte terkİlkokul beşte terk6 sa önce
    Fatihciğim evladım amcanı kırmayı verde bir soyağacını açıkla birde bir zahmet bir kaan tahlili yapı ver yoksa şüphelerimde haklı çıkacağım. Unutmaki bu vatanda neces alıp veriyorsun. Bizlerebu sarf ettiğin sözler senin kendin iradenmi yoksa başkasının iradesiylemi bu hakaretleri yapıyorsun. Yahudinin ekmeğini yiyeceğine vatanının toprağını ye canına şifa olur. Eğer bu vatanın evladı isen.
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 6 sa önce
    BU KANAL PYDPKK NIN KANALIMI ACABA BU ZATI MUHTEREM CHPKK GİBİ DİYET ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR ANLAŞILANTÜRK BAYRAĞININ ALTINDA YAŞIYOR AMA TÜRK BAYRAĞININ ŞU ANDA AZEZDE AFRİNDE RASULAYN DE YAŞAYANLAR İÇİN TÜRK BAYRAĞININ ALTI ESADIN ZULMÜNDEN PYDPKK NIN TERÖRÜNDEN KAÇILAN VE BİR KURTULUŞ EMNİYETLİ YER OLDUĞUNU BİLİRLER GERÇEKLER İLE KARŞILAŞMAK İSTERSEN CESARETİN VARSA PKKPYD UZANTILARI İLE KULAĞINA FISILDAYANLAR İLE KONUŞACAĞINA ORAYA GİDERSİN ORADA GERÇEKTEN YAŞAYANLAR VE TÜRKİYE YE SIĞINMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KONUŞURSUN AMA ÖYLE BİR ŞEY YAPAMAZSIN ÇÜNKÜ CHP GİBİ DİYET HDPKK +PYD YE DİYET ÖDEMEK ZORUNDASIN DEĞİLMİ !!!!!
  • MalatyalıMalatyalı6 sa önce
    Ne turku. Ona. Turk. Diyen. Yanilir.O vatan haini. Mordagin cocugu
  • SahinSahin6 sa önce
    Sadece portakalla kalsa iyi.bu adam türkiyede 1 .reyting alan haber spikeri.yani bu adam ne kadar reyting aliyorsa o kadar vatan ve namustan bi haber insan yasiyor demektir.buna sen savas ciktiginda abd,lilere haber verecek hainde diyebilirsin.ne zaman türedi bu kadar vatan haini anlamadim gitti.
  • ......7 sa önce
    Zillllet
  • Emilyano ZapataEmilyano Zapata7 sa önce
    Amerikan,pkk bayrağı asılabilir,serbest TÜRK BAYRAĞI yasak öyle mi ? Uşaklık ettiklerin seni de satacaklar birgün,ekranlardan tetikçilik yapmanı not ettik...
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 7 sa önce
    İÇİMİZDEKİ MALUM ŞEY SENİN GİBİLER OLDUKTAN SONRA DIŞARDA DÜŞMAN ARAMAYA GEREK YOK TÜRK BAYRAĞININ ORAYA ASILMASININ SEBEBİNİ ANLAYAMAN ZATI MUHTEREM PEK ANLAYACAĞINI SANMIYORUM AMA TÜRK BAYRAĞININ DOSTA GÜVEN DÜŞMANA UYARI NİTELİĞİ TAŞIDIĞINI BİLMİYORMUSUN ( AYRICA ORADAN İNDİRİLEN BAYRAK KİMİN BAYRAĞIULUSLARARSI TANINAN BİR ÜLKENİN BAYRAĞI DEĞİL ANLAŞILAN İNDİRİLEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PAÇAVRASI SENİN ZORUNA GİTMİŞ )CESARETİN VARSA KULAĞINA FISILDANANLARI KONUŞACAĞINA MUHABİRLİK YAPABİLECEKSEN AFRİNE AZEZE YENİ BARIŞ HAREKATI YAPILAN YERLERE GİT BAKALIM KAOSTAN VE TERÖRDEN BIKAN HALK HANGİ BAYRAĞI GÖRÜP ORAYI GÜVENLİ ADDEDİYOR AMA GERÇEKLER SENİN VE SENİN GİBİLERİN İŞİNE GELMEZ CHPKK DAN SONRA DİYET ÖDEME SIRASI SANA GELDİ HERHALDE
  • Ke-mal Ke-mal 7 sa önce
    Ha bire tepki yagıyor,kelimesinden nefret geldi.yahu bu adamın ipini devletimiz cekemiyormu? Hic mi cezası yok, ihanetin halkı aşagılamanın,insanları galyana getirmenin? Neyi bekliyor devletimiz!
  • ErdalErdal8 sa önce
    PKK ya teşekkür eden şerefsiz sen YPG ABD Rus bayragindan rahatsız olmuyorsun da Türk bayragindan mi rahatsız oluyorsun.. biz işgal için gitmedik sınır güvenliği için gittik gibi bahaneyle rahatsızlığını dile getirmişti zaten.. çalıştığın kanal sahiplerine yavsamak içindevletinden milletinden dininimizden rahatsız olmak kanında var..evet işgal için gitmedi türk askeri kızıl elma ülküsü ile gitti.. devlet aklı stratejik hamlelerle oyun kuran bir devletle adım adım türk İslam sevdasiyla şehadete aç olarak gittiler.. siz eski Türkiye'de uyuyan insanlara patronlarının talimatıyla zehir sactiniz hala da devam ediyorsunuz küçük kurnazliklarinizla..
  • ONURONUR8 sa önce
    Bazı siyasetçilerimiz gibi bazı gazetecilerimiz de başkasının ağzındankonuşuyor. Tenkit edince de kıymete biniyorlar üstelik kendi cenahlarında taraftarları artıyor.
  • FikretFikret8 sa önce
    Bununla ne kadar cahil olduğunu gösteriyorsun bir ordu bir yere girip bayragini dikiyorsa anlamı buranın hakimiyeti kontrolü bende diyor bizde girdik şanlı bayrağımız dikdik kafan basmiyormu
  • ALİ OSMAN KAYAALİ OSMAN KAYA8 sa önce
    bizim futbolcumuz asker selamını begendi diye millitakımdan çıkardılar asker selamı verdi diyen kulübünden kadru dışi kalan futbulcularımız bizde bu adamı besliyoruk kodese konması lazım
  • HizipSavarHizipSavar8 sa önce
    sahi hizipci piçlerden hiç kimsehatta o büyük ulusalcı atatürkcü kemalistler nerde. yoksa onlarda mı türk bayrağı yerine paçavranın gölgesindeler. Müslümanım diyen TÜRKLER; nasıl ki bu soyu spu belli anası babası 50 olan şerefsziler bir araya geliyor sizde geleceksiniz. en az 25 yıl ne olursa olsun onlara karşı aynı cephede yer alacak ve savaşacaksınız. bakın pkk sı hdp si chp si dhkpc si tkp si hepsi bir arada siz ne yapıyorsunuz. ak partiden kopanlar saadette mhp den kopanlar ip de diğer bir kısmı diğerlerinde. siyasetinizi yapınyanlış yapanı el altından hep beraber indirin ama düşmana karaşı hep bir olun. dağılırsanız size ölmek üzere çocukalrına bir demet çalıyı anlatan babayıanlatırım ama çok geç olur.
  • HizipSavarHizipSavar8 sa önce
    .. bir rahatsız olan sen ve kalleşlerin bak biz hiç rahatsız olmadık. sakın karşılaşmayalım portakal. kabukalrın syup seni reçel yapacağım ama yemek için değil ............
  • OsmanlıOsmanlı8 sa önce
    UlanYahudi dölü , senin o avukatlığını yaptığın pezevenkler güneydoğuda o paçavralarını salkarken neden aynı tepkiyi vermedin. Tabiiki baban onlarda o yüzden. Savunmazsan onları evlatlıktan reddedilirsin.
  • MTurk MTurk 8 sa önce
    Lan it, Amerika'nın Fransa'nın İngiltere'nin bayrağının ne işi var orada? Türk bayrağı neden olmasın? Senin kanın Türk kanı değil.
  • HakanHakan8 sa önce
    Karni tok abd tasmali foxun iti olmaktansa dagda gezen kurt olmayi tercih ederim serefdiz seni konusturan parasiyla sana ve senin iradene sahip olan senin abdli patronlarin
  • HaktanHaktan8 sa önce
    Bu adamın ... yemesi lazım
  • mustafamustafa9 sa önce
    BU AMERİKAN PORTAKILINI İYİ. AKLIBAŞINA GELİR.
  • Ali Ali 9 sa önce
    Bu ... cocugu galiba hadsiz se...siz vatan h.ini
  • KaprisKapris9 sa önce
    Kansız orada her ülkenin bayrağı dikildi hiç birşey yok Ay Yıldızlı Bayrağın direği bir tarafına battı
  • YORUMYORUM9 sa önce
    Devletimiz her türlü olumsuz şartlara rağmen her alanda mücadelesini kahramanca sürdürmektedir.Milletmizin ekser çoğunluğu vatanına sahip çıkmakta ve hainleri hafızasına kazımaktadır.Önceden hainlik gizli ve kripto ajanlar ile yapılmakta idi.Şimdi deşifre oldular.Azgınlıkları pervasızca saldırmaları bundan.
  • BayrakBayrak9 sa önce
    Buartık çoktan sınırı aştı. 15 bin km öteden gelen ABD ve Rus bayrakları sınırımızda dalgalansın bunlardan rahatsızlık duyma sen ne biçim Türk evladısın acaba. Müslümanlığından şüpheliydim ancak bundan sonra senin Türklüğünden de şüphe etmeye başladım.
  • Murat gözükaraMurat gözükara9 sa önce
    Rahatsız olanın rahatını almayı biliriz.. YA sev ya defol... FOX...
  • Türkoğlu TürkTürkoğlu Türk9 sa önce
     biz orada kırmızı boya dökmedik kan döktük kan o bayrakta döktüğümüz kandır işte oda vatandır Zorunuza gitsede bin canımızı feda eder o bayrağı zaten bizim olan yere asarız ağalarının zorunamı gitti...
  • ÖmerÖmer9 sa önce
    Amerika’nın Rusya’nın bayrağı var ses yok Türk bayrağı olunca niye var bu adamın ne haberlerini seyrederim ne de kanalını ne dediği de hiç önemlideğil daha da yorum yapmam akit te lütfen haber yapmasın it ürür kervan yürür o kadar
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 9 sa önce
    Bunu.............
  • VatanperverVatanperver9 sa önce
    Ya biri şu adama haddini bildirsin 
  • emekli çavuşemekli çavuş9 sa önce
    YALAN HABER...YAPIP....ÖZÜR DİLEYEN....ADAM...DEĞİLMİ...BU......!!!!!!..NE BEKLENİRKİ
  • fetösavarfetösavar9 sa önce
    bi kere koçum yaratmak Allaha mahsus. ikincisi türk bayrağı problem oluşturursa ..........ni..tabi ağa babanız hop otoror hop kalkor.. vadedilmiş mi vadedilmemiş mi????
  • HaticeHatice9 sa önce
    Su terbiyesizi konusturmayin savas halinde bu tur konusanlarin neden cezasi verilmiyor
  • NurettinNurettin9 sa önce
    Bayrak da AY VE YILDIZ olunca rahatsız olur tabi... Siyonist yıldızı, onbir yıldızlı ab bayrağı, elli yıldızlı abd bayrağı olsa sıkıntı olmaz.
  • Mehmet karaMehmet kara9 sa önce
    Bu adam g.vurun teki
  • OFLU BABAOFLU BABA9 sa önce
    BIZORAYA TURKUNGUCUNUGOSTERMEYESENINGIBILERI DEISTEMESEKTE KORUMAYAGITTIK........SIZ
  • nusret nusret 9 sa önce
    Savunma bakanı senin söylediklerinin farkında mı acaba?
  • Osmnshn Osmnshn 10 sa önce
    Senin yarım aklına ihtiyacımız yok

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