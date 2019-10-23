Fatih Portakal'dan büyük küstahlık! Türk bayrağından rahatsız oldu, Mehmetçiği hedef aldı

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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da terör unsurları ve tuzaklamalara karşı tarama, etkisiz hale getirme ve devriye görevleri sürüyor.

Öte yandan şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına kahraman Mehmetçik tarafından Türk bayrağı asıldı. ABD’li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV’nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise belediye binasına "Türk bayrağı" asılmasından rahatsız oldu.

Portakal Türk bayrağının asılmasından rahatsız oldu

Daha önce de DAEŞ’le mücadele ettiğini savunduğu terör örgütü YPG/PKK’ya teşekkür eden Portakal, Mehmetçik’in kanlarıyla suladığı topraklarda Türk bayrağını dalgalandırmasını hazmedemedi.

Skandal cümleler!

İşte Portakal’ın Rasulayn ile ilgili haberden sonra sarfettiği o skandal ifadeler:

"Orada bir görüntü vardı. Türk bayrağı asmıştı Özgür Suriye Ordusu ve Türk askeri. Biz o görüntüyü kullanmadık. Azez'de sıkıntı yaratmıştı Türkiye’nin başına. Gördüğümüz anda 'biz bu görüntüyü kullanmayacağız' dedik. Biz bayrak asmaya gitmedik oraya. Ve dedik böyle bir görüntü nasıl verilebiliyor diye. Savunma Bakanlığı acaba bunun farkında mı, değil mi? diye aklımızdan da geçirdik."

Bu rahatsızlık niye?

Suriye ve Irak’ta ABD bayraklarını dalgalanmasından rahatsız olmayan ve DAEŞ’le savaştığı gerekçesiyle PKK/YPG'ye teşekkürlerini sunan Portakal ve FOX TV’nin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’da Türk bayrağının dalgalanmasından rahatsızlık duyması ile ilgili sosyal medyada "ABD’li patronlarının istediklerini dillendiriyor" yorumları yapıldı. Kullanıcılar "Türk olan biri bunu söyler mi?" diyerek Portakal ve FOX TV'ye tepkilerini dile getirdi.