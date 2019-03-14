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Fatih Portakal'a açılan FETÖ soruşturmasında flaş karar

Fox TV ana haber spikeri Fatih Portakal hakkında açılan FETÖ üyeliği soruşturmasında karar verildi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:54
Fatih Portakal'a açılan FETÖ soruşturmasında flaş karar

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın hakkında "FETÖ üyeliği" iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmanın gerekçesi ise babasının vefat ettiği dönemde FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan gelen mesaja cevap vermesi olduğu öğrenildi.

Fatih Portakal'ın hakkında "FETÖüyeliği" iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise; Fatih Portakal'ın babasının vefat ettiği dönemde, FETÖ'nün medyadaki temsilcilerinden Ekrem Dumanlı'nın Portakal'a mesaj atması ve gazeteci Portakal'ın da bir mesajla karşılık vermesi oldu.

İfade verdi

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Fatih Portakal, İstanbul Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına mesajlaşmalarla ilgili ifade verdi. Portakal ifadesinde, söz konusu mesajlaşmanın, babasının öldüğü tarihe denk geldiğini, Ekrem Dumanlı'nın kendisine başsağlığı mesajı attığını hatırladığını, kendisinin de bu mesaja karşılık verdiğini anlattı.

Telefonu incelendi

Savcılık, gazeteci Portakal'ın ifadesinin ardından soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Verilen kararda Fatih Portakal'ın rızası dahilinde cep telefonunda inceleme yapıldığı, söz konusu görüşmenin babasının vefatı sebebiyle gerçekleştiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Yeterli delil elde edilemedi

Portakal'ın "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasını açmayı gerektirir yeterli delil elde edilmediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:54
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YORUM YAZ

  • Sayit KarabulutSayit Karabulut28 dk önce
    Ulan aklınızı peynir ekmekle mi yediniz böyle iddanamemi olur...Yine da savcı sağ olsun Ekrem Dumanlı ile yazışabilmek için babasını öldürdü de diyebilirdi.
  • AaaAaa29 dk önce
    Erdoğan ve o zamanın bakanları b belediye başkanlarına neden fetoye yardım etmek himaye etmek içinsorusturmasıyapilmiyor? Gerçek adalet nerede?

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