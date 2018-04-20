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Fatih Portakal CHP'ye üzüldü: "Liderini bekleseydin"

Adı 'tilki' anlamına gelen Fox TV'nin Ana Haber bültenini sunan Fatih Portakal, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan CHP'li Öztürk Yılmaz'ı eleştirdi. Portakal "Nafile bir açıklama ne yazık ki..." dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 12:14
Fatih Portakal CHP'ye üzüldü: "Liderini bekleseydin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Öztürk'ün bu açıklamasını eleştirdi.

"NAFİLE BİR AÇIKLAMA"

Portakal, Twitter hesabından Yılmaz için, "CHP'li vekil Öztürk Yılmaz hele bir liderini bekleseydi! Eğer olmazsa demesi ise emrivaki cümlesi gibi. Bir de tecrübemden edinimim bir makama talip olmak yerine çoğunluk tarafından aday gösterilmek daha etkili oluyor. Nafile bir açıklama ne yazık ki.." dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:14
  1. Fatih Portakal
  2. Öztürk Yılmaz
  3. CHP
  4. aday
  5. cumhurbaşkanlığı

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