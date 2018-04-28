Fatih Portakal FOX'tan kovuldu mu?
Fatih Portakal, hakkındaki ‘kovuldu’ iddiaları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi.28 Nisan 2018 Cumartesi 08:13
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ana haberi sunmadı. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bültende yer aldı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Fatih Portakal'ın yayına çıkmaması üzerine izleyicileri sosyal medyadan "yoksa kovuldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce 'Tabela #daha' mesajını paylaşmıştı.
TEK KELİMELİK CEVAP
Portakal, bültenden yaklaşık 2 saat sonra twitter üzerinden tek kelimelik bir mesaj paylaşarak sevenlerini rahatlattı.
Fatih Portakal mesajında sadece "Kovulmadım :)" dedi.
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