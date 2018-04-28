Fatih Portakal FOX'tan kovuldu mu?

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ana haberi sunmadı. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bültende yer aldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Fatih Portakal'ın yayına çıkmaması üzerine izleyicileri sosyal medyadan "yoksa kovuldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce 'Tabela #daha' mesajını paylaşmıştı.

TEK KELİMELİK CEVAP

Portakal, bültenden yaklaşık 2 saat sonra twitter üzerinden tek kelimelik bir mesaj paylaşarak sevenlerini rahatlattı.

Fatih Portakal mesajında sadece "Kovulmadım :)" dedi.



