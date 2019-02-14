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Fatih Portakal ile Buket Aydın birbirine girdi!

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, Kanal D'nin tanzim satış haberine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, "Linç kampanyasına maruz kaldık" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 23:12
Fatih Portakal ile Buket Aydın birbirine girdi!

Kanal D'nin, tanzim satışlarıyla ilgili yaptığı habere FOX TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, tepki gösterdi. Portakal'a cevap veren Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, "Linç kampanyasına maruz kaldık" dedi.

Tanzim satış haberleri tartışması

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktaları, gündemdeki yerini koruyor.

Kanal D'nin "Üreci tanzimden memnun" başlığıyla hazırladığı haberin yalan olduğunu iddia eden Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Habercilikte rezillik" ifadeleri kullandı.

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Aydın'dan Portakal'a çok sert cevap

Fatih Portakal'a yanıt veren Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, bugünkü haber bülteninde yaptığı açıklamada, "Hiç hak etmediğimiz şekilde bir linç kampanyasına maruz kaldık. Bütün arkadaşlarımızın emeğinin, alın terinin, bir tweet'le lekelenmesine göz yummamak adına cevap verme ihtiyacı hissettim. Aslında bu iftiralara, saldırılara da alışığız ancak bizi asıl üzen, her fırsatta, kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini savunan kişilerin, haberciliğin en önemli kurallarını hiçe sayarak, bu kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek ortak olmasıdır." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 23:12
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