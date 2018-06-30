Fatih Portakal veda mı etti? Canlı yayında açıkladı!

Hükümete muhalif kimliğiyle tanınan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal son programında izleyiciye veda etti. FOX TV enkırmeni Fatih Portakal akşamki programında izleyiciye veda ederek şimdilik tatile çıktığını duyurdu.Fatih Portakal, 'Yorucu bir yayın dönemi oldu. Yeni yayın döneminde tekrar karşınıza çıkacağız ve tekrar haberleri paylaşacağız' diye konuştu.

"KİMSEYE YARANMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Fatih Portakal, "Kiminiz zaman zaman kızdınız, kiminizle zaman zaman uyuştum ama önemli olan şuydu; kimseye yaranmak zorunda değilim. Öyle bir niyetim de hiçbir zaman olmadı. FOX Haber her zaman böyle olmaya devam edecek, teşekkür ederiz" sözleriyle yayını kapattı.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal 2 Şubat 1967 tarihinde Aydın/ Nazilli’de dünyaya gelmiştir.

İlköğrenimini Nazilli’de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

1994 senesinde yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi maksadıyla Avustralya’ya gitti.

Eğitimi sonrasında, bir müddet Avustralya’da restoran işleten Portakal, 1997 senesinde Türkiye’ye geri döndü.

1997-2005 yılları arasında Star TV’de muhabir olarak çalıştı.

2005 senesinde Mehmet Ali Birand’ın teklifi üzerine Kanal D’ye geçti.

2010 Mayıs’ında ise İrfan Değirmenci’nin teklifi üzerine Fox’a geçti.

2010-2013 yılları arasında Fox’ta “Çalar Saat” programını sunan Portakal, 2013’ün Eylül ayında Fox Ana Haber programını sunmaya başladı.

43. Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Erkek Haber Sunucusu” ödülünü almıştır.

KİTAPLARI:

Ses’SİZ

Aklımla Dalga Geçme