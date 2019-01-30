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Fatih Portakal basın sigortasıyla erken emekli oldu

FOX TV'nin skandallarıyla meşhur haber sunucusu Fatih Portakal basın sigortasıyla erken emeklilikten yararlandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:06
Fatih Portakal basın sigortasıyla erken emekli oldu

Ana haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla emekliliğin duyurdu.

Açıklama yaptı

Basın sigortasından faydalanarak emekli olan Fatih Portakal, paylaşımında, "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli. Tekaütlüğüm hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

Erken emekli oldu

Ensonhaber'in haberine göre Portakal, basın sigortasından faydalanarak erken emekli oldu. 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:06
  1. Fatih portakal
  2. emekli

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ9 dk önce
    vatanını sever vatan evladıdır portakal.milletini duşunur. iyi ki var .başka gazeteci kalmadı cunku.bi tane eleştiren gazeteci yok akp yi.bi fatih var işte. allah razı olsun
  • AfyonluAfyonlu9 dk önce
    cehenneme kadar yolun açık olsun inşallah.
  • MehmetMehmet16 dk önce
    ABD ye gidersin artık,yolcu etmeye gelebiliriz,almanya ya cancık ın yanıda olur.
  • Halit Halit 17 dk önce
    Haram zıkkım olsun o alacağın paralar hain şerefsiz it oğlu it defol git tasmamı kim tutuyorsa onların yanına pisletme bu güzel vatanımı
  • serdarserdar22 dk önce
    haberleri gibi emekliliği de yalan.
  • serdarserdar22 dk önce
    neden emekli oluyor ki. saçma sapan haberlerine gülüyorduk. kayıt üstünde emekli. yalandan yani..
  • Can ÇCan Ç38 dk önce
    Sırf AKPnin bazı uygulamalarını tenkit ettiği için kara listeye aldınız aynı zamanda yeri geliyor CHP yi de tenkit ediyor Amerikaya en ağır şekilde yükleniyor açıkcası yandaş haber yapmıyor sizinde zorunuza gidiyor çünkü aykırı şeyler duymak istemiyorsunuz.yemin ederim şimdiye kadar oylarımı hep AKpartiye verdim ama A haber yanında akşam ana haberlerde Fox tv yi bazen halk tv ye bakın tek yönlü haberlerle beyninizi yıkatmayın. Unutmayın Herkesin kendi doğruları var
  • misafirmisafir45 dk önce
    emekli ama; HABERLERE DEVAM!...
  • AkiAki54 dk önce
    Eee ne var bunda kanun izin verdiyse emekli olmasınmı, Erdoğan'da 46 yaşında emekli olmuş diyordu bir haber sitesi
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Gidişin olsun da gelişin olmasın.
  • aklı beşeraklı beşer1 sa önce
    Devletten emekli maaşı alacaksın, benim vergilerimden giden bir milyonda bir lira bile olsa sana ve senin gibilere haram olsun...
  • MahoMaho1 sa önce
    PORTAKAL SUYUDA HOŞ OLURHA
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    cehenneme kadar yolu var
  • sadık karacalısadık karacalı1 sa önce
    ''hilâl''rumuzlu arkadaş;fatih beyin portakalı sıkılmadı senin bir yerlerin sıkıldı aslında!sorgulamadan inanmak,sizlere din diye öğretildiğinden,bu konuyu dahi sorgulayamıyorsun!fatih portakal neyin mücadelesini yapıyor hiç sordunmu kendine?emeğe saygının,gönenç ve yaşanabilir bir türkiyenin mücadelesini yapıyor!sen hangisinden rahatsızsın?saygı ile.....
  • Payitaht Payitaht 1 sa önce
    Sizi uyarıyorum buna dikkat edin buda can dündar gibi bi pisliği çıkmasın şimdiden dikkat edilmeli
  • misafirmisafir1 sa önce
    iyi ama buhaberciligi birakacak anlamina gelmiyor.. erken sevinmeyin ey akp liler :)
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Portakalsuyun sıkıldıoldun körtopal

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