Fatih Portakal basın sigortasıyla erken emekli oldu
FOX TV'nin skandallarıyla meşhur haber sunucusu Fatih Portakal basın sigortasıyla erken emeklilikten yararlandı.30 Ocak 2019 Çarşamba 11:06
Ana haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla emekliliğin duyurdu.
Açıklama yaptı
Basın sigortasından faydalanarak emekli olan Fatih Portakal, paylaşımında, "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli. Tekaütlüğüm hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.
Erken emekli oldu
Ensonhaber'in haberine göre Portakal, basın sigortasından faydalanarak erken emekli oldu.
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