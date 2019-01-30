Fatih Portakal basın sigortasıyla erken emekli oldu FOX TV'nin skandallarıyla meşhur haber sunucusu Fatih Portakal basın sigortasıyla erken emeklilikten yararlandı.

Ana haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla emekliliğin duyurdu. Açıklama yaptı Basın sigortasından faydalanarak emekli olan Fatih Portakal, paylaşımında, "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli. Tekaütlüğüm hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı. Erken emekli oldu Ensonhaber'in haberine göre Portakal, basın sigortasından faydalanarak erken emekli oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.