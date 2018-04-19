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Fatih Portakal 'Hazırız' diyen CHP'ye patladı

Fatih Portakal, erken seçim için ‘Hazırız’ açıklamasında bulunan CHP’ye tepki gösterdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:29
Fatih Portakal 'Hazırız' diyen CHP'ye patladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için alınan erken seçim kararı ile birlikte kamuoyunda dikkat çeken isimlerden yine dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

FOX TV Ana Haber'in sunucusu gazeteci Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçim kararını değerlendirirken CHP'ye çok sert bir eleştiride bulundu.

Portakal CHP'nin "seçime hazırız" açıklamasını eleştirerek "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında..." dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 12:29
  1. CHP
  2. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • mevlütmevlüt5 sa önce
    konuş adamım konuş arada bir doğruyu söylüyorsun
  • hüseyinhüseyin5 sa önce
    bu chp yi bizde anlamış değiliz zaten. Ülkenin aleyhine kim nerde ne varsa onları orada görüyoruz
  • FurkanFurkan6 sa önce
    Fatih Portakal'ı zaten biraz takip eden insan,mesleğinin gereği olan tarafsızlık ilkesine sadık bir haberci olduğunu görür.Yandaş medyaya sırtını dayayıp aldığı paraya bakmaz.Hükümette de muhalefette de eleştirileceği eleştirir.Bu meslekte omurgası olan işini düzgün yapan ender kişilerdendir.Fetö özür dilesin gelsin affedelim diyip şehitlerimizin kanını lekeleyenlerden de değildir.
  • tuğrultuğrul6 sa önce
    Gel etme eyleme Vatanın selameti esastır. Bu sefer sen de gel hazır olana ver oyunu göğsünü gere gere olmaz mı?
Bugünkü Akit

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