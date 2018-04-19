Fatih Portakal 'Hazırız' diyen CHP'ye patladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için alınan erken seçim kararı ile birlikte kamuoyunda dikkat çeken isimlerden yine dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

FOX TV Ana Haber'in sunucusu gazeteci Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçim kararını değerlendirirken CHP'ye çok sert bir eleştiride bulundu.

Portakal CHP'nin "seçime hazırız" açıklamasını eleştirerek "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında..." dedi.