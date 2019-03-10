Fatih Ocak’tan yetkili sendika açıklaması

Şehit, Gazi Yakınları ve Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Fatih Ocak, “Yetkili sendika olmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Genel Başkan Fatih Ocak, Sendikanın Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan, Genel Başkanı Ocak, sendikanın amaçları hakkında bilgiler vererek, “Amacımız tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm şehir ve gazi yakınlarıyla tüm vatansever kamu personelini tek çatı altında toplamak. Sendikacılığa yeni bir heyecan getirmektir. Sendikamızın en önemli farkı çıkarsız ve sosyal sendikacılık adına çalışmasıdır. Diğer sendikaların çözemediği tıkanıkları çözmek için çalışmaktayız. Yetkili sendika olmamız halinde gelirlerimizin tamamını üyelerime hizmette kullanacağız. Bunların en önemli adımı evlenen kardeşlerimize evlilik yardımı, cenazesi olan üyelerime cenaze yardımı, şehit gazi yakınlarının tamamına burs ve üyelerimizden maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımızın çocuklarına burs vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Memurlara yapılan zam oranına değinen Ocak, memurlar adına yetkili sendika olmak istediklerini belirterek, “Türkiye’de 3,5 milyon memur kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin aldığı zam oranı yüzde 10. Memur-Sen arkadaşlarımızın, istek ve taleplerine kulaklarını tıkayan sadece aylık gelirlerine odaklanan bir sendika. Biz eğer yetkili sendika olursak, bir şeyleri başaralım istiyorsak Şehit ve Gazi sendikasına bir fırsat vereceğiz. Bize fırsat verin biz bir dönem yetkili sendika olalım. Kanunen en çok üyeye sahip olmamız gerekiyor. Olmak için de biz çok çalışıyoruz, teşkilatımız çok çalışıyor. Buradan, Elazığ, Batman, Muş, Şırnak’a tekrar gideceğiz. Herkese anlatacağız, herkesin elini tutup herkese sendikayı anlatacağız. Sistemi anlatacağız ve bu işi başaracağız. Yalnız başarırken de sizlere ihtiyacımız var. Sizler bir arkadaşınıza anlatacaksınız. O gidecek internet sitemizi ziyaret edecek. Yetkili sendika olursak memur arkadaşlarımızın hem yetkili sendika olarak ceplerine dokunacağız hem toplu sözleşme masasından dimdik, çok somut güzel rakamlarla ayrılacağız. Hem de tüm memur arkadaşlarımızı kucaklayan bir sistem getireceğiz” diye konuştu.