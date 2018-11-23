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Fatih Metin kimdir nerile ve kaç yaşında? Fatih Metin yeni görevi ne oldu?

Fatih Metin yeni görevi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Fatih Metin, Ticaret Bakan Yardımcılığına atandı. İsmi AK Parti Bolu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Fatih Metin kimdir? Fatih Metin nereli ve kaç yaşında? İşte Fatih Metin biyografisi

23 Kasım 2018 Cuma 12:00
Fatih Metin kimdir nerile ve kaç yaşında? Fatih Metin yeni görevi ne oldu?

Fatih Metin yeni görevi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Fatih Metin, Ticaret Bakan Yardımcılığına atandı. İsmi AK Parti Bolu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Fatih Metin kimdir? Fatih Metin nereli ve kaç yaşında? İşte Fatih Metin biyografisi

Fatih Metin, 14 Ekim 1973'te Bolu'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Nehriban'dır. Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine Seçildi. 2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı,2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Ak Parti 5. Olağan  Büyük Kongresinde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 12 Aralık 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Fatih Metin evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:00
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