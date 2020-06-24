Fatih Mehmet Maçoğlu korona mı oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre, corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlanan 'komünist başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı’na katılan 3, bir etkinlikte bir araya gelen 1 CHP’li ilçe belediye başkanı evlerinde karantina uygulamasına alındı.

Bu kapsamda, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’un ise 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi. Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği, corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda corona servisinde tedavisinin devam ettiğini açıkladı.