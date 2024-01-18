Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998'de mezun oldu.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, 2000 yılından bu yana Adana Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Fatih Mehmet Kocaispir 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı adayı olarak Yüreğir Belediye Başkanı seçildi.

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı, 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevini de yaptı.

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