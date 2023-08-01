Fatih Kırışık kim hangi üniversitede görevli?
Cumhurbaşkanı imzasıyla 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Pek çok kişi ise ‘Prof. Dr. Fatih Kırışık kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Refik Polat'ın süresinin dolması sonrasında Fatih Kırışık atandı.
Prof. Dr. Fatih Kırışık kim?
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1993, 1998
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