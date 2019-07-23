Fatih Karagümrük'ten savunmaya takviye - TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Alparslan Erdem'i transfer etti



İSTANBUL (AA) - Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna dahil etti. Fatih Karagümrük'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Werder Bremen altyapısında yetişen, Galatasaray ve Başakşehir formalarını giyen 30 yaşındaki sol bek artık Karagümrük için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.

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