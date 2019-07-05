Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları
- Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Cafer Tosun'u renklerine bağladı05 Temmuz 2019 Cuma 18:44
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki futbolcu Cafer Tosun'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Cafer Tosun ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Cafer Tosun, geçen sezon 1461 Trabzon takımında kiralık olarak forma giymişti.
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