Fatih Kaçmaz kimdir? Fatih Kaçmaz THY’ye yeni görevi ne oldu?
THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet Bolat getirildi. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy’un yerine de THY eski Entegre Operasyon Kontrol Başkanı Fatih Kaçmaz getirildi. Peki Fatih Kaçmaz kimdir? Fatih Kaçmaz THY’ye yeni görevi ne oldu?
Fatih Kaçmaz kimdir? 20 yıl gibi uzun bir süre Türk Hava Yolları'nda görev yapan Fatih Kaçmaz, 2019 yılında Operasyon Kontrol Başkanlığı görevinden ayrılarak Qatar Airways'e transfer olmuştu. Kaçmaz, THY'den emekli olarak ayrılmıştı. AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; İstifa eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy'un yerine getirilmek istenen THY eski Entegre Operasyon Kontrol Başkanı Fatih Kaçmaz, bu görevi kabul etmedi.