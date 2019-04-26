Fatih İpek ‘Erbap Öğretmen’ seçildi Sakarya’da il genelinde öğretmenler arası yapılan değerlendirme kapsamında Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Fatih İpek ‘Erbap Öğretmen’ seçildi.

Sakarya’da il genelinde öğretmenler arası yapılan değerlendirme kapsamında Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Fatih İpek ‘Erbap Öğretmen’ seçildi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İş’te Erbap projesi kapsamında, okullarında yaptıkları özgün çalışmalar, üstün faaliyetler ve projeye katkı kriterlerine göre Sakarya il genelindeki öğretmenler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Fatih İpek 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Sakarya’da seçilen 5 öğretmenden biri olarak ‘Erbap Öğretmen’ seçildi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen İpek’i teprik edip başarıların devamını diledi. Öğretmen İpek belgesini Fazilet Durmuş’un elinden aldı.

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