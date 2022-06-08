  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Fatih Gürsul kimdir? Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü mü?
Biyografi

Fatih Gürsul kimdir? Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü mü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki Fatih Gürsul kimdir? Fatih Gürsul nereli? Fatih Gürsul hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:32:00 - 2022-06-08 13:33:42
Fatih Gürsul kimdir? Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü mü?

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Gürsul kimdir?

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2000-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Doç. Dr. Fatih Gürsul 26. Dönem CHP milletvekili adayı olmadan önce Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan University of California'da araştırmacı bilim adamı olarak görev yapıyordu. Fatih Gürsul, 2010 yılında ABD Florida State University tarafından, 900 bilim adamı arasından, en iyi makale ödülü olan "The Best Paper Award" ödülüne layık görülmüştü. Leadership, Research & Consulting (LRC) A.Ş. Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD) Başkanı olan Doç. Dr. Gürsul, ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile özellikle zihinsel engelliler ile ilgili projeler gerçekleştirdi. 3 yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Doç. Dr. Gürsul evli ve iki çocuk babasındır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay