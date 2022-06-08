Fatih Gürsul kimdir? Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü mü?

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Gürsul kimdir?

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2000-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Doç. Dr. Fatih Gürsul 26. Dönem CHP milletvekili adayı olmadan önce Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan University of California'da araştırmacı bilim adamı olarak görev yapıyordu. Fatih Gürsul, 2010 yılında ABD Florida State University tarafından, 900 bilim adamı arasından, en iyi makale ödülü olan "The Best Paper Award" ödülüne layık görülmüştü. Leadership, Research & Consulting (LRC) A.Ş. Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD) Başkanı olan Doç. Dr. Gürsul, ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile özellikle zihinsel engelliler ile ilgili projeler gerçekleştirdi. 3 yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Doç. Dr. Gürsul evli ve iki çocuk babasındır.