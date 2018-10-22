Fatih Erbakan'ın kuracağı 'Yeniden Refah Partisi' hakkında ne düşünüyorsunuz?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Görüş'ün kalesi durumundaki Konya'da temaslarını hızlandıran Erbakan'ın; Saadet Partisi ile irtibatta olduğu ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile yapacağı kritik görüşme sonrasında kararının netlik kazanacağı öğrenildi. Fatih Erbakan Saadet'e dönmemesi durumunda "Yeniden Refah Partisi"ni kuracak.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurmayı planladığı "Yeniden Refah Partisi"ni sordu.