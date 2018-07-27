Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin ismi ne? Fatih Erbakan yeni partiyi ne zaman kuracak? Partinin logosu ne olacak?

Saadet Partisi’yle yollarını tamamen ayıran eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, kuracağı parti için son rutuşlarını yapıyor. Fatih Erbakan, kuracakları partinin kongresini Eylül ayında yapacaklarını açıkladı. Peki Fatih Erbakan’ın kuracağı partinin adı ne olacak? Fatih Erbakan hangi partiyi kuracak? Fatih Erbakan’ın partisinin ismi ne olacak? Soruları merak konusu oldu.

Milli Görüş lideri Merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, babasının adını taşıyan Erbakan Vakfı bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Saadet Partisi’yle yollarını tamamen ayıran Fatih Erbakan ve ekibi kuracakları yeni partinin hazırlıklarına devam ediyor. Eylül ayında partinin büyük kongresini yapmayı planlayan Fatih Erbakan, Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere girmeyi hedefliyor. Fatih Erbakan daha şimdiden iddialı konuşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra ülkeyi kendisinin yöneteceğini ifade ediyor. Peki Fatih Erbakan ve ekibinin kuracağı yeni partinin ismi ne olacak? Partinin ismi sır gibi saklansa da kulislere yansıyanlara göre, Fatih Erbakan’ın kuracağı partisin ismi Yeniden Refah Partisi, Birlikte Refah Partisi, Adil Düzen Partisi, Milli Görüş Refah Partisigibi isimlerin konuşulduğu yönünde