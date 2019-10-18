Fatih Erbakan’dan Nuri Pakdil için taziye mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, usta şair Nuri Pakdil’in vefatı sonrası taziye mesajı paylaştı.18 Ekim 2019 Cuma 15:30
“Kudüs şairi” Nuri Pakdil, bugün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. “İmanımdan vazgeçmedikçe Kudüs’ten vazgeçmem” gibi sözleri ve Kudüs'e olan aşkıyla bilinen Pakdil’in vefatı sonrası, sosyal medyadan birçok taziye mesajı paylaşıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da, Pakdil için taziye mesajı yayınladı.
“Türk Edebiyatının önemli ismi, Kudüs şairi Nuri Pakdil'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.” diyen Erbakan, “Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Nuri Pakdil'ler olduğu sürece yürüyeceğiz ve ayağımıza Kudüs gücü gelecek inşallah.” ifadesini kullandı.
Erbakan’ın paylaşımı şu şekilde:
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