Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan taziye mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Barış Pınarı Harekatı şehitlerimiz için bir mesajı yayınladı.12 Ekim 2019 Cumartesi 14:37
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan için bir mesaj yayımladı.
Erbakan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
"Tüm şehitlerimizin makamı âli olsun, Cenab-ı Allah askerlerimizi korusun ve muvaffakiyet nasip etsin inşallah."
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