0553 313 94 23

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan operasyon açıklaması

Fatih Erbakan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

08 Ekim 2019 Salı 18:45
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan operasyon açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik, başlatmak üzere olduğu Barış Pınarı Haraketı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin YPG-PKK’ya karşı terör koridoru oluşumunu engellemek ve sınırlarını korumak üzere gündeme aldığı operasyon hakkında

ABD Yönetimi’nin, daha önce Irak’ta da olduğu gibi, Ortadoğu’nun jeopolitiğini yeniden şekillendirmek, bölgedeki Müslüman ülkeleri bölüp-parçalamak için kendilerine bağlı şekilde terör örgütleri oluşturup organize etmesi ve bu terör grupları vasıtasıyla federe bölgeler oluşturma çabaları karşısında, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye’nin ve bölgemizdeki komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ve güvenliğini öncelediğimizi ifade etmek isteriz.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye ambargo koyan ABD’nin, bu ambargoya karşılık İncirlik Üssü'nün kapatılması ile en güzel cevabı aldığını burada bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır.

Taviz politikalarının yeni tavizlere yol açacağı bilinciyle Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı tavizsiz bir tavır ortaya koymamız gerektiği inancıyla, iktidarın alacağı ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ve “milli duruşa uygun” her türlü kararın yanında yer alacağımızı ifade etmek isteriz.

Ayrıca sivri sineklerle uğraşmaktan kurtulmak istiyorsak, bataklığı kurutmamız gerektiği bilinciyle, yetkililerimizin bir an önce; bölgemizde bugün yaşadığımız sıkıntılarda fazlasıyla etkisi olan İncirlik Üssü’nü ve Malatya Kürecik Radar Üssü’nü kapatmalarını ve yine bataklığı kurutmaya yönelik çok önemli bir adım olarak D-8 Organizasyonu’nun kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalışması için gerekenleri yapmalarını ve bataklığın oluşmasının baş müsebbibi olan ABD Yönetimi ile ilişkilerimizi gözden geçirip yeniden yapılandırmasını bekliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 18:45
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı
  3. Kıbrıs Barış Harekâtı
  4. İncirlik Üssü
  5. Malatya Kürecik Radar Üssü
  6. Kürecik Radar Üssü
  7. Erbakan
  8. Twitter
  9. Fatih Erbakan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    1. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    2. MSB'den operasyona ilişkin açıklama
    3. Operasyon öncesi Ekrem İmamoğlu'nun..
    4. Fatih Erbakan'dan operasyon açıklaması
    5. Türkiye'nin operasyonuna Avrupa..
    6. Kuşburnu marmeladı nasıl yapılır?..
    7. Türker Ertürk'ün hükümeti hedef alan..
    8. Erdoğan: Bölgenin geleceğini güçlü bir..
    9. Deprem nedeniyle hangi ilçede hangi..
    10. Operasyonu öncesi NATO'dan flaş karar
    11. Ali Babacan'ın ekibinde yer alıyordu!..
    12. Evde bakım maaşı hangi illerde..
    13. KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman..
    14. EYT son dakika haberi EYT çıkıyor mu?..
    15. Rusya'dan flaş Türkiye ve ABD açıklaması
    16. Tezkere Meclis'te!
    17. Almanya'da savaş uçağı düştü
    18. Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe..
    19. İtalya'nın Öcalan skandalına..
    20. Reuters duyurdu! İşte TSK'nın vurduğu..
    21. Avrupa kıtasındaki ülkeler hangileridir?
    22. Askeri operasyon öncesi TSK'dan..
    23. Gece gündüz nöbet tuttular, 70 bini..
    24. Mustafa Cengiz açıkladı! 'Fatih Terim..
    25. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    26. Aydın Başar'dan 300 kitaplık tavsiye..
    27. Türkiye düşmanı Kati Piri gitti!..
    28. Jandarmadan kadın personel için özel..
    29. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den..
    30. İstanbul’da boşaltılan okulların..
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!