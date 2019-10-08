Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan operasyon açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik, başlatmak üzere olduğu Barış Pınarı Haraketı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin YPG-PKK’ya karşı terör koridoru oluşumunu engellemek ve sınırlarını korumak üzere gündeme aldığı operasyon hakkında

ABD Yönetimi’nin, daha önce Irak’ta da olduğu gibi, Ortadoğu’nun jeopolitiğini yeniden şekillendirmek, bölgedeki Müslüman ülkeleri bölüp-parçalamak için kendilerine bağlı şekilde terör örgütleri oluşturup organize etmesi ve bu terör grupları vasıtasıyla federe bölgeler oluşturma çabaları karşısında, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye’nin ve bölgemizdeki komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ve güvenliğini öncelediğimizi ifade etmek isteriz.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye ambargo koyan ABD’nin, bu ambargoya karşılık İncirlik Üssü'nün kapatılması ile en güzel cevabı aldığını burada bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır.

Taviz politikalarının yeni tavizlere yol açacağı bilinciyle Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı tavizsiz bir tavır ortaya koymamız gerektiği inancıyla, iktidarın alacağı ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ve “milli duruşa uygun” her türlü kararın yanında yer alacağımızı ifade etmek isteriz.

Ayrıca sivri sineklerle uğraşmaktan kurtulmak istiyorsak, bataklığı kurutmamız gerektiği bilinciyle, yetkililerimizin bir an önce; bölgemizde bugün yaşadığımız sıkıntılarda fazlasıyla etkisi olan İncirlik Üssü’nü ve Malatya Kürecik Radar Üssü’nü kapatmalarını ve yine bataklığı kurutmaya yönelik çok önemli bir adım olarak D-8 Organizasyonu’nun kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalışması için gerekenleri yapmalarını ve bataklığın oluşmasının baş müsebbibi olan ABD Yönetimi ile ilişkilerimizi gözden geçirip yeniden yapılandırmasını bekliyoruz."