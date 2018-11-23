Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi’ni resmen kurdu Parti yönetiminde kimler var?

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan Saadet Partisi ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir parti kuracağını bu partisin de 23 Kasım Cuma günü resmen ilan edileceğini açıklamıştı. Fatih Erbakan yeni kurduğu partinin ismini Yeniden Refah Partisi olduğunu duyurdu.

Milli Görüş lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti kurma çalışmalarını bugün nihayetlendirdi. Fatih Erbakan yeni partisinin ismini Yeniden Refah Partisi olduğunu duyurdu. Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nde 2. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun da olduğu söyleniyor.

Yeniden Refah Partisi'nin tanıtım stratejisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Türkiye’de çok şeyler yaptı. 'Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi Fatih Erbakan yönetecek' denmesi dikkatlerde kaçmamıştı.