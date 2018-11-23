0553 313 94 23

Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi’ni resmen kurdu Parti yönetiminde kimler var?

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan Saadet Partisi ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir parti kuracağını bu partisin de 23 Kasım Cuma günü resmen ilan edileceğini açıklamıştı. Fatih Erbakan yeni kurduğu partinin ismini Yeniden Refah Partisi olduğunu duyurdu.

23 Kasım 2018 Cuma 14:27
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi’ni resmen kurdu Parti yönetiminde kimler var?

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan Saadet Partisi ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir parti kuracağını bu partisin de 23 Kasım Cuma günü resmen ilan edileceğini açıklamıştı. Fatih Erbakan yeni kurduğu partinin ismini Yeniden Refah Partisi olduğunu duyurdu.

Milli Görüş lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti kurma çalışmalarını bugün nihayetlendirdi. Fatih Erbakan yeni partisinin ismini Yeniden Refah Partisi olduğunu duyurdu. Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nde 2. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun da olduğu söyleniyor.

Yeniden Refah Partisi'nin tanıtım stratejisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Türkiye’de çok şeyler yaptı. 'Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi Fatih Erbakan yönetecek' denmesi dikkatlerde kaçmamıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:27
  1. fatih erbakan yeni parti
  2. fatih erbakan kurduğu parti ismi ne
  3. fatih erbakan yeniden refah partisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlov iddianamesinde şüpheliler "Anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör amaçlı tasarlayarak öldürme" ile suçlandı.
    1. Karlov iddianamesinde şüpheliler..
    2. AP Türkiye Forumu üyelerinden TBMM'ye..
    3. Rus Büyükelçi Karlov suikastine..
    4. Karlov iddianamesinde, Gülen'in yanı..
    5. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey..
    6. Yeniden Refah Partisi yönetiminde..
    7. BiP ile belediyeler dijitalleşiyor
    8. İstanbullu kadınlar 'Pembe Vagon'da..
    9. Başkan Erdoğan ailesinin kabrini..
    10. Kuveyt Türk'e Türkiye'nin en güçlü..
    11. Yemenli babaların tek hayali..
    12. İtalyan moda devi Çin'den özür diledi
    13. Suudi Arabistan'da felaket! 35 kişi öldü
    14. "Biz büyük, köklü bir milletiz"
    15. ‘Efsane indirim’de hafta sonu fırsatı
    16. Efsane İndirim'eözel ödeme..
    17. Cübbeli Ahmet Hoca müşahede altında!
    18. GRAFİKLİ - Demirtaş, 12 davada..
    19. "TFF son dakika golü attı"
    20. "Cezayir'in Fas'ın diyalog çağrısını..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'