0553 313 94 23

Fatih Erbakan'ın yeni partisinin ismi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'nin kullandığı Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kuracağı yeni parti için kullanacağı ortaya çıktı. Ayrıca Erbakan'ın kuracağı partinin adının 'Refah Partisi' olacağı öğrenildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 08:39
Fatih Erbakan'ın yeni partisinin ismi belli oldu

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde icra memurları parti binasına geldi.

Refah Partisi olacak

Milliyet'in haberine göre; Konuyla ilgili Fatih Erbakan ilk kez konuştu. Erbakan, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti." ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.

Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini "Refah Partisi" yapacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 08:39
  1. Necmettin Erbakan
  2. Fatih Erbakan
  3. yeni parti
  4. Saadet Partisi
  5. refah partisi

YORUM YAZ

  • Mehmet tanriverdiMehmet tanriverdi1 sa önce
    Aynen òyle sūlūklerden kurtuldugun iyi oldu.chp hdp payandalari yok olmaya mahkumlar.
  • emiremir1 sa önce
    hahh bir sen eksiktin, rahmetli babasinin sanki bu ulkeye cok faydasi olduda oglunun olacak,tam saltanat ulkesi olduk yavv bu sagci kesim hep ayni zihniyet avanta pesinde
  • ihsanihsan1 sa önce
    ulen fatih aptallık etme ak parti varken partimi kurulur
  • samisami1 sa önce
    Soy isminin erbakan olmasının dışında milli görüşçülerin nezninde hiçbir değeri yoktur,müflis bir tüccar gibidir. Tüm milli görüşçülerin ahı üstündedir.
  • cccccc1 sa önce
    Saadet chpkk ile seçime girdi bitti... Gerçekten Milli görüşcüyüm diyenler ortaya çıkacak.
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Hayırlısı olsun
  • Erbakancı Erbakancı 1 sa önce
    Muhterem Liderimizin her türlü yanındayız. Görüyoruz ki birilerinin dudakları uçuklamış.Bundan sonra ehveni şerler bitmiştir. Hocam dan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elhamdülillah
  • Yunus16Yunus162 sa önce
    EN ÇOK KİM SEVİNİR?? SIRASI İLE KEMAL,SELO,MERAL,ABD,İNGİLİZ,FRANSIZ,ALMAN..., KARAYILAN BİLE HAYIRLI OLSUN DER.!!! KİMİN GAZINA GELDİN??? RAHMETLİ BABANI ÇOK SEVERDİK. ŞİMDİ ERDOĞAN IN YANINDAYIZ. MİLLİ MUHAFAZAKAR OYLARI BÖLMEYE HİZMET EDİYORSUN. MADEM BÖYLE KAABİLEYETİN VARDI?? RAHMETLİ NEDEN SAADETİ SANA BIRAKMADI??? OYUNA GELME, ÜLKEMİZ ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK OYUNLAR OYNANIYOR. SOLDA PARTİ KURULSA BENDE TEBRİK EDERİM.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"İçimde ukde kalmıştı"
  1. "İçimde ukde kalmıştı"
  2. AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9..
  3. Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini..
  4. Bursa'da cinayet
  5. Rus seri katile ömür boyu hapis cezası
  6. Başkentte "tombala" operasyonu
  7. "Bir Emre Belözoğlu'nun daha gelmesi..
  8. iPhone'unu kıran MHP'li: O demoydu
  9. Babacan Holding'den yeni kampanya
  10. Karatede yeni hedef olimpiyat
  11. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
  12. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
  13. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 210..
  14. Tatlıses'in kızının "soybağının reddi"..
  15. TCMB'den repo ihalesi
  16. Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait..
  17. 112 Acil Servis'e "inme hastalığı"..
  18. Karanlık dünyası öğrencilerinin..
  19. Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı..
  20. İBB'den 15 bin öğrenciye ücretsiz spor..
Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
"Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
"Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
Saadet Partisi'nden kritik hamle!
Saadet Partisi'nden kritik hamle!
Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

Günün Karikatürü

22 Kasım 2018
"Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
"Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki