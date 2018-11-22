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Fatih Erbakan'ın yeni partisinin ismi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'nin kullandığı Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kuracağı yeni parti için kullanacağı ortaya çıktı. Ayrıca Erbakan'ın kuracağı partinin adının 'Refah Partisi' olacağı öğrenildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 08:39
Fatih Erbakan'ın yeni partisinin ismi belli oldu

Merhum başbakanlardanNecmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde icra memurları parti binasına geldi.

Refah Partisi olacak

Milliyet'in haberine göre; Konuyla ilgili Fatih Erbakan ilk kez konuştu. Erbakan, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti." ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.

Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini "Refah Partisi" yapacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 08:39
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