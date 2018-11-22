Fatih Erbakan'ın yeni partisinin ismi belli oldu

Merhum başbakanlardanNecmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde icra memurları parti binasına geldi.

Refah Partisi olacak

Milliyet'in haberine göre; Konuyla ilgili Fatih Erbakan ilk kez konuştu. Erbakan, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti." ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.

Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini "Refah Partisi" yapacak.