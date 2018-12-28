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YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Türkiye’nin yeniden Milli Görüş’e ihtiyacı var"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’nin yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Partimizi kurarak ümmet adına, milletimiz adına, bütün mazlumlar ve ezilenler adına Milli Görüş projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

28 Aralık 2018 Cuma 14:14

 İSMAİL UĞUR / ANKARA 

Yeni Akit’e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’nin yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Milli Görüş’ün projeleri tam olarak uygulansaydı, bize zaten ihtiyaç olmayacaktı. Mevcut siyasi partiler yeniden büyük Türkiye’nin inşası noktasında bekleneni yapamadılar. Partimizi kurarak ümmet adına, milletimiz adına, bütün mazlumlar ve ezilenler adına Milli Görüş projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

AK Parti bekleneni yapamadı

Son 20 yılda Türkiye’nin yaşanabilir bir noktaya gelemediğini ifade eden Erbakan, "İktidar yeniden büyük Türkiye olma noktasında bekleneni yapamadı. Yeni bir dünya kurulması noktasında da gerekli adımlar atılmadı. Dolayısıyla iktidara talip olup bu adımları biz atmak istiyoruz. Bu düşüncemiz son derece doğal. Bu adımlar atılsa, bizim çizgimiz doğru temsil edilse, Milli Görüş'ün projeleri tam olarak uygulansa o zaman bize zaten ihtiyaç olmazdı. Bunlarda eksiklik gördüğümüz için bu yola çıktık. Hem yaşanabilir bir Türkiye noktasına gelmek hem yeniden büyük Türkiye'nin kurulması hem de yeni bir dünyanın kurulup Arakan'da, Keşmir'de, Yemen'de ve Filistin'de, bütün İslam aleminde dökülen kanın durdurulması için Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir İslam birliğinin kurulmasını amaçladık. Bunlar Türkiye'nin en önemli ihtiyaçları ve Yeniden Refah Partisi’nin sorumlulukları. Bunların iktidar tarafından 16 yılda tam manada ortaya koyulamaması bizim bu yola çıkmamıza sebep olmuştur." şeklinde konuştu.

Yıkıcı değil yapıcı olacağız

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin her zaman yapıcı bir muhalefet anlayışını benimeseyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Yeniden Refah Partisi Türkiye'de yapıcı bir muhalefetle iktidara yürüme hedefinde. Bir balığın ömrü suyun içinde geçtiği için bütün evreni sudan ibaret zanneder. Suyun dışında bir dünyanın varlığından haberi yoktur. Şu anda mevcut iktidar yapısını, dışardan tahlil ederek bakan bir gözle yapıcı eleştirilerle uyarmak da son derece önemli bir hizmettir. Bu hizmeti mevcut muhalefet partileri içinde hakkı ve usulüyle yapan bir parti de göremedik. Mevcut muhalefetin iktidara gelmesi halinde yeni bir Türkiye ve yeni bir dünyayı kurabileceklerine de inanmıyoruz. Ümmet adına, milletimiz adına, bütün mazlumlar ve ezilenler adına bu adımları atmamız gerekiyordu. Cenab-ı Allah, inşallah hayırlı sonuçlara ulaşmayı nasip eder."

Önümüzdeki seçimlere güçlü şekilde hazırlanacağız

Genel Başkan Erbakan, yerel seçimlere neden girmediklerine ilişkin eleştirilere de şu sözlerle cevap verdi: "Hazırlıklarımız ve çalışmalarımız ancak bugüne yetişebildi. Aynı zamanda da bir sonraki genel seçime daha geniş zamanda daha sağlam adımlarla ve daha rahat bir zeminde hazırlanma imkanımız olacak. Kurulduktan altı ay sonra apar topar bir seçime girmek yerine çalışabilmek için daha geniş bir zamanımız var. İnşallah kardeşlerimiz bu desteklerini devam ettirirler. Önümüzdeki genel seçimlerde de Yeniden Refah Partimize oy vererek bunu taçlandırmış olurlar."

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:14
  1. Fatih Erbakan
  2. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

  • admygc_55@hotmail.com[email protected]13 dk önce
    Sana inanıyorum başkan inşallah sizin gibi liderlere layık seçmen kitlemiz olur
  • meçulmeçul16 dk önce
    SİZDENDE Bİ CACIK OLMAZ HEPİNİZ AYNI KAFADASINIZ....
  • hayatihayati17 dk önce
    BAKIŞLARIBENİ ÇOKENDİŞELENDİRDİ............
  • emiremir18 dk önce
    hadiii Len ordan Turkiyenin basina ne geldiyse bu dergah tarikat ve cemaat yuzunden geldi zirrrrr cahiller
  • Kocasolak Kocasolak 20 dk önce
    Yahu ömründe alın teri on kuruş kazanmamış bu mirasyedi den ne bekliyorsunuz? Maddi mirası yetmedi rahmetli Erbakan hocamın, şimdi manevi mirasını TALAN edecek.

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