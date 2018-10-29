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Fatih Erbakan partiyi kurdu mu? Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin ismi ne? Partinin logosu ne olacak?

Saadet Partisi’yle yollarını tamamen ayıran eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, kuracağı parti için son rutuşlarını yapıyor. Fatih Erbakan, kuracakları yeni partiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki Fatih Erbakan’ın kuracağı partinin adı ne olacak? Fatih Erbakan hangi partiyi kuracak? Fatih Erbakan’ın partisinin ismi ne olacak? Soruları merak konusu oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:06
Fatih Erbakan partiyi kurdu mu? Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin ismi ne? Partinin logosu ne olacak?

Saadet Partisi’yle yollarını tamamen ayıran eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, kuracağı parti için son rutuşlarını yapıyor. Fatih Erbakan, kuracakları yeni partiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki Fatih Erbakan’ın kuracağı partinin adı ne olacak? Fatih Erbakan hangi partiyi kuracak? Fatih Erbakan’ın partisinin ismi ne olacak? Soruları merak konusu oldu.

Milli Görüş lideri Merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, babasının adını taşıyan Erbakan Vakfı bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Saadet Partisi’yle yollarını tamamen ayıran Fatih Erbakan ve ekibi kuracakları yeni partinin hazırlıklarına devam ediyor. Eylül ayında partinin büyük kongresini yapmayı planlayan Fatih Erbakan, Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere girmeyi hedefliyor. Fatih Erbakan daha şimdiden iddialı konuşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra ülkeyi kendisinin yöneteceğini ifade ediyor. Peki Fatih Erbakan ve ekibinin kuracağı yeni partinin ismi ne olacak? Partinin ismi sır gibi saklansa da kulislere yansıyanlara göre, Fatih Erbakan’ın kuracağı partisin ismi Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi, Birlikte Refah Partisi, Adil Düzen Partisi, Milli Görüş Refah Partisi gibi isimlerin konuşulduğu yönünde.

Fatih Erbakan partiyi 23 Kasım'da kuruyor

Cumhuriyet Bayramı ve babası Necmettin Erbakan'ın doğumgünü olan 29 Ekim için ortak bir mesaj yayımladı. Fatih Erbakan, yayımladığı mesajda yeni bir siyasi parti kuracağını da açıkladı. Erbakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı: Buyurun başlıyoruz "Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar" anlayışıyla 1969 yılında tüm insanlığın kurtuluşu için yola çıkan "Baharı başlatan çiçek" merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın doğum günü ve milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı olan 29 Ekim'de; Milli Görüş Hareketi'ne ikinci baharını yaşatmak, milletimizin ve yedi milyar insanın kurtuluşunu ve selametini temin etmek için yola çıkacak kutlu kervanın müjdesini milletimize, İslam Alemi'ne ve tüm insanlığa veriyoruz Elhamdülillah... Milletimizin tarihi, inancı ve ruh kökünün doğal bir sonu olan Milli Görüş zihniyetini hakkıyla temsil etmek, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya hedeflerine ulaşmak için siyasi partimizi 23 Kasım 2018 Cuma günü kuruyoruz. Tüm ezilenlere ve mazlumlara umut olmak için, kaba kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu bir dünya için başlattığımız kutlu yürüyüşümüz tüm insanlığa hayırlı ve mübarek olsun."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:06
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  • YASİNYASİN1 sa önce
    HAYIRLI OLSUN ZAFER İNANLARINDIR
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