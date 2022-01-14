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Siyaset Fatih Erbakan Düzce'de merhum babası Erbakan Hoca'yı yad etti! 'Onun siyaseti bir ibadet şeklinde yapıldı'
Siyaset

Fatih Erbakan Düzce'de merhum babası Erbakan Hoca'yı yad etti! 'Onun siyaseti bir ibadet şeklinde yapıldı'

Düzce ziyaretinde vatandaşlara hitap eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, merhum babası Erbakan Hoca'yı yad etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 20:52:00 -
Fatih Erbakan Düzce'de merhum babası Erbakan Hoca'yı yad etti! 'Onun siyaseti bir ibadet şeklinde yapıldı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Düzce'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Allah ondan binlerce kez razı olsun'

Cumayeri ilçesi Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Erbakan, merhum babası Necmettin Erbakan Hoca'yı yad etti. "Onun siyaseti bir ibadet şeklinde yapıldı." diyen Erbakan, "Allah ondan binlerce kez razı olsun. Kendisi öyle bereketli tohumlar ekti ki. Onun ektiği bereketli tohumlar sayesinde biz de bugün Yeniden Refah Partisi olarak onun yolunda yürüyen dava erleri salonlara sığmıyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettikleri yerlerde her kesimden Necmettin Erbakan ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirten Dr. Erbakan, "Bu Milli Görüş bereketidir. Allaha şükürler olsun, Yeniden Refah Partisi olarak böyle muazzam bir mirasa sahibiz." dedi.

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