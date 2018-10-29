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Fatih Erbakan açıkladı! Yeni partinin kuruluş tarihi belli oldu

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, 29 Ekim dolayısıyla yayınladığı mesajda, yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:58
Fatih Erbakan açıkladı! Yeni partinin kuruluş tarihi belli oldu

Cumhuriyet Bayramı ve babası Necmettin Erbakan'ın doğumgünü olan 29 Ekim için ortak bir mesaj yayımladı.

Fatih Erbakan, yayımladığı mesajda yeni bir siyasi parti kuracağını da açıkladı. Erbakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı: Buyurun başlıyoruz "Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar" anlayışıyla 1969 yılında tüm insanlığın kurtuluşu için yola çıkan "Baharı başlatan çiçek" merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın doğum günü ve milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı olan 29 Ekim'de; Milli Görüş Hareketi'ne ikinci baharını yaşatmak, milletimizin ve yedi milyar insanın kurtuluşunu ve selametini temin etmek için yola çıkacak kutlu kervanın müjdesini milletimize, İslam Alemi'ne ve tüm insanlığa veriyoruz Elhamdülillah... Milletimizin tarihi, inancı ve ruh kökünün doğal bir sonu olan Milli Görüş zihniyetini hakkıyla temsil etmek, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya hedeflerine ulaşmak için siyasi partimizi 23 Kasım 2018 Cuma günü kuruyoruz. Tüm ezilenlere ve mazlumlara umut olmak için, kaba kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu bir dünya için başlattığımız kutlu yürüyüşümüz tüm insanlığa hayırlı ve mübarek olsun."

ciddigazete

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:58
  1. Fatih Erbakan
  2. yeni parti

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_24 dk önce
    elzem olan bir durumdu,türkiyenin yıkıcı değil yapıcı bir muhalefete ihtiyacı vardı,ona buna yaranmak için çizgisinden uzaklaşan,ne yaptığı ve ne yapacağı belli olmayan sözde milli görüşü temsil eden bir zihniyetten kurtulmanın zamanı gelmişti,emaneti ehline teslim etmenin vakti gelmişti,geç bile kalınmıştı,babasının mirasına asla ihanet etmeyeceğini biliyoruz,inanıyoruz,yolunuz açık olsun,rabbim yar ve yardımcınız olsun,hoş geldiniz safa geldiniz
  • MELİK SERÇEÖNÜMELİK SERÇEÖNÜ25 dk önce
    milli görüşçü sorar: neyi bölüşemediniz de ayrı parti kurdunuz diye?
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Ekmek çıkmaz bosa masraf etme
  • Mehmet BilirMehmet Bilir1 sa önce
    Bu işin yürümeyeceğini eminim sen de biliyorsundur. Gaza gelme, git ibadetinle meşgul ol.
  • MisafirMisafir1 sa önce
    Destekliyoruz
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