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Biyografi Fatih Dalgalı kimdir? Fatih Dalgalı nereli?
Biyografi

Fatih Dalgalı kimdir? Fatih Dalgalı nereli?

Fatih Dalgalı kimdir? soruları en çok merak edilen konular arasında yer almasıyla birlikte Fatih Dalgalı’nın kim olduğu da sorgulanıyor. Peki Fatih Dalgalı kimdir? Fatih Dalgalı nereli? Fatih Dalgalı mesleği ne? Fatih Dalgalı hatayı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 16:49:00 - 2021-06-18 16:50:43
Fatih Dalgalı kimdir? Fatih Dalgalı nereli?

Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Seçimlerinde HDP tarafından Siirt milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

Fatih Dalgalı Kimdir?

Fatih Dalgalı 1986 doğumludur. Eğtimi Siirt Üniversitesi sınıf öğretmenlinğinde tamamlayan Dalgalı evli 2 çocuk babası. 2014 yılında HDP Merkez ilçe saymanlık görevinde bulundu. Fatih Dalgalı aynı zamanda Siirt Perol Turizm firmasının da sahibidir.

 

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