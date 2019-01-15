Fatih Çintimar, EA Yönetim Konseyi'ne aday





ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, nisan ayında yapılacak Avrupa Atletizm Birliği (EA) Seçimli Genel Kongresi'nde yönetim konseyi için aday oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkan Çintimar, 12-14 Nisan tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek EA Seçimli Genel Kongresi'nde konsey üyesi olabilmek için seçime girecek.

Genel kongrede, 2019-2023 dönemi için EA başkanı, EA konsey üyeleri ve komisyon üyeleri seçilecek. EA seçiminde, 51 üye ülkenin statü gereği birer oy hakkı bulunuyor.