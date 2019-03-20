Fatih Çiftçi’den Müdür Sünnetçioğlu’na ziyaret
Gümrük ve Ticaret Eski Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van İl Sağlık Müdürü Doç.20 Mart 2019 Çarşamba 11:20
Gümrük ve Ticaret Eski Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nu ziyaret etti.
Fatih Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nu ziyaret ederek bir süre görüştü. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Fatih Çiftçi’nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız devan etmektedir” dedi.
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