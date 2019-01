İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Mescid-i Aksa imamı Züheyr Sabbah'ın katılımıyla Fatih Camisi'nde gençlik buluşması gerçekleştirdi.

"Gençler Fetih Ruhuyla Fatih Camisi'nde Buluşuyor" temasıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Daha sonra bir konuşma yapan Mescid-i Aksa imamı Züheyr Sabbah, gördüğü kalabalığın kendisine bayram gününü hatırlattığını belirterek, "O bayram günü ki nasıl burada toplandınız, bu toplantının aynısını Mescid-i Aksa'da birlikte yapmayı umuyorum." dedi.

Sabbah, "Biz sizin torunlarınız, sizin evlatlarınızız. Biz Osmanlı'nın evlatlarıyız. Siz her zaman bizim atamızsınız, babamızsınız. Rabbim'den dilerim ki şu ülkenin üzerinde her zaman, her daim güvenlik olsun, emniyet olsun ve her türlü beladan muhafaza olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmasını tamamlamasının ardından Sabbah programa katılanlara teheccüd namazı kıldırdı.

Kur'an-ı Kerim hatmi ve duaların ardından etkinlik, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazıyla sona erdi.

Etkinlikte katılımcılara yiyecek ikramında bulunuldu.