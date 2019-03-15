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Fatih Camii’nde Yeni Zelanda protestosu

Fatih Camii avlusunda toplanan vatandaşlar, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etti.

15 Mart 2019 Cuma 15:41
Fatih Camii’nde Yeni Zelanda protestosu

Fatih Camii avlusunda toplanan vatandaşlar, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etti.Vatandaşlar hain saldırıyı lanetlerken saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.


Vatandaşlar, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı Fatih Camii avlusunda prostesto etti.Vatandaşlar, Cuma namazı sonrası saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar etti, gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleşen protestoda cami avlusunda toplanan vatandaşlar hain saldırıyı kınayan sloganlar attı. Ardından basın açıklaması yapan grup, dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıların devam ettiğini ve dünyanın buna dur demesi gerektiğini belirtti.



“Yeni Zelanda’da bir katliam gerçekleşti


Yeni Zellanda’da bir katliam gerçekleştirildiğini belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Yeni Zelanda’da bir katliam gerçekleşti, sanki bir bilgisayar oyunu gibi çocuklarımıza da bulaştırılan bir görüntü izledik. Bu oyun değildi maalesef, Bu zalimce katliamı Yeni Zelanda’da gerçekleştiren o zalim oğlu zalimin internet adreslerinde daha önce yazdığı şeylerden anlıyoruz ki mesele Türkiye’dir melese İstanbul’dur mesele Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.



“Saldırıyı İstanbul’dan şiddetle kınıyoruz”


Namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlara yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirten ve şiddetle bu saldırıyı kınadığını ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Bugün burada toplanmamızın gerekçesi malum, Yeniz Zelanda’da namazını eda etmek üzere toplanan kalabalığa menfur bir saldırı gerçekleşti. Saldırı neticesinde şu anda ulaşan rakamlara göre 49 kardeşimiz şehit oldu. Onlarcası yaralandı, bu saldırıyı İstanbul’dan şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren mutlaka bu dünyada ve ahrette hesabını verecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:41
  1. doğa

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