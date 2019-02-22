Fatih Camii’nde İsrail protestosu

Fatih Camii’nde cuma namazı sonrası toplanan kalabalık grup, İsrail askerlerinin geçtiğimiz Pazar günü Mescid-i Aksa’nın bir kapısı olan Rahmet Kapısı’nı zincirlemesini protesto etti.

İsrail askerleri, Filistin’de yapmış olduğu saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Müslümanların ibadet etmesine engel olmaya çalıştı. Geçtiğimiz Pazar günü Mescid-i Aksa’ya bağlı bir bölümü olan Rahmet Kapısı’na zincir vurulmasını ve Mescid-i Aksa’nın işgal edilmeye çalışılmasını kalabalık bir grup protesto etti.

Fatih Camii’nde cuma namazı sonrasında yapılan açıklamada konuşan Minber-i Aksa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Cahit Dinç, “Kudüs’te yaşanan Rahmet Kapısı olayları sadecebir demir kapıya vurulan zincirden ibaret değildir. İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ele geçirmek için sinsice yürüttüğü ve tüm dünyadan gizlemeye çalıştığı bir planın parçasıdır. Rahmet Kapısı, sadece Mescid-i Aksa’nın kapılarından bir kapı değildir. Burası içerisinde binaların da bulunduğuMescid-i Aksa’nın en önemli mekanlarından birisidir. Geçtiğimiz Pazar günü uydurma bahanelerle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail askerleri bu mekanın kapısına kilit vurmuş ve adeta Mescid-i Aksa’nın bir parçasını işgal etmeye ve zimmetine geçirmeye çalışmıştır. Her zamanki gibi Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmayan Kudüs halkı bu olay karşısında sessiz kalmamış ve vurulan zincirleri kırarak yüreklerimize su serpmiştir. Bunun üzerine İsrail askerleri pazartesi günü burada namaz kılan Müslümanları darp etmiş ve birçoğunu gözaltına almıştır. Geri adım atmamaya kararlı olan ve tüm İslam aleminin namusunu koruyan Kudüs halkı, bugün hâlâ İsrail askerleri ile mücadele ederek Rahmet Kapısı’nda nöbet tutmaktadır” dedi.

“Müslümanlar için Mekke ve Medine ne ise Kudüs de odur”

İsrail devletinin Kudüs’e zulümden başka bir şey getirmediğini aktaran Dinç, “Rahmet Kapsı’na yapmaya çalıştığınız müdahale, Hayber olup suratınıza bir tokat gibi çarpılmadan derhal Mescid-i Aksa’dan kirli ellerinizi çekin. 71 yıldır kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediğiniz topraklardaki zulümlerinize son verin. Mescid-i Aksa’yı zamansal ve mekansal olarak bölme hayalinden vazgeçin. Müslümanlar için Mekke ve Medine ne ise Kudüs de odur. Biz biliyoruz ki Kudüs kurtulursa ümmet kurtulur. Buradan söz veriyoruz ki Kudüs özgür olana kadar durmayacağız ve susmayacağız” diye konuştu.